Учитель литературы: любовь к чтению у детей может начаться с фанфиков и TikTok

- Что сегодня читают подростки - и читают ли вообще?

- Самое главное - они читают. Их не всегда нужно заставлять, и иногда они даже делятся с тобой тем, что читают. А еще приятно, что многие начинают читать уже после школы. Кто-то пишет об этом в соцсетях, кто-то присылает сообщения. Это, на мой взгляд, большой успех.

Если говорить конкретно о школьниках, то читают они разное. Очень популярны фанфики, кто-то их читает, кто-то даже сам пишет. Есть те, кто пишет стихи. В ходу графические романы, особенно манга, но не только.

Я вообще позитивно отношусь к любой литературе, если она приносит удовольствие. Литературный вкус - это же штука живая: человек может начать с чего-то легкого или даже хаотичного, а потом прийти к серьезной классике. У меня так и было: я начинал с очень нестандартной литературы, а потом постепенно пришел к классике. То же самое и с искусством, вначале увлекался современным, а потом потянуло в сторону академического.

Есть и школьники, которые читают серьезные философские тексты. Один мой ученик недавно сам по своей инициативе читал «Критику чистого разума» Канта, и мы это вместе обсуждали.

- Помогает ли начитанность выделяться и влиять на свою позицию в обществе? Она помогает подросткам в их среде?