Харьюский уездный суд 31 марта вынес оправдательный приговор по уголовному делу бывших высокопоставленных полицейских чиновников Ээрика Хельдна, Эльмара Вахера и Айвара Алавере, которых обвинили в мошенничестве и пособничестве мошенничеству, пишет Rus.ERR.
Согласно обвинению, Ээрик Хельдна при соучастии Эльмара Вахера и Айвара Алавере создал у Департамента социального страхования (SKA) ложное представление о том, что по состоянию на 5 мая 2022 года у него исполнился стаж в 25 лет полицейской службы, на основании чего SKA начал выплачивать ему пенсию в соответствии с Законом о пенсии за выслугу лет.
Согласно обвинению, в феврале 2019 года Хельдна договорился с Вахером, что его оформят на службу в PPA и в тот же день отправят обратно на должность в Центр разведки Сил обороны, где Хельдна уже работал и где его работа никогда не прекращалась.
При этом, согласно обвинению, Вахер и Алавере договорились, что он будет работать в секретном подразделении по защите свидетелей Центральной криминальной полиции. Согласно обвинительному заключению, в тот же день были составлены приказы о назначении Хельдна якобы в PPA и его отправке на прежнюю должность.
Согласно обвинительному заключению, Хельдна, Вахер и Алавере знали, что Хельдна не собирался приступать к исполнению своих обязанностей в PPA, а показное оформление на службы было придумано для того, чтобы дать Хельдна, работавшему в другом ведомстве, возможность в будущем получать полицейскую пенсию.
Что касается фактов преступления, изложенных в обвинительном заключении, прокуратура заявила, что правовые положения, имеющие значение для разрешения дела в отношении права на пенсию и ротации сотрудника полиции, изложены. Что касается обвинительного заключения, то в нем утверждается только о нарушении требований раздела 1 статьи 33 Закона о государственной службе (ATS).
Суд пришел к выводу, что в соответствии с разделом 1 статьи 33 ATS целью ротации может быть повышение компетентности и мотивации должностного лица или развитие сотрудничества между органами власти.
Использование слова «или» в перечне в тексте закона не предполагает, что все условия выполняются одновременно. Цель ротации выполняется, даже если она направлена исключительно на повышение компетентности и мотивации должностного лица. Содействие сотрудничеству между ведомствами не является необходимым условием для ротации, как указано в тексте закона.
Таким образом, тот факт, что целью ротации Хельдна было повышение его собственной компетентности и мотивации как должностного лица, означает, что установленные законом условия для его ротации были выполнены и что условия раздела 1 статьи 33 ATS не были нарушены.
В ходе уголовного разбирательства не было исследовано никаких доказательств того, что оспариваемые ротации не способствовали повышению личной компетентности и мотивации Хельдна. Для суда является очевидным, что, работая в Центре разведки Сил обороны и Налогово-таможенном департменте, Хельдна приобрел новые знания и опыт, которые повысили его профессиональную компетентность.
Тот факт, что Хельдна не сразу приступил к исполнению своих обязанностей в PPA в апреле 2019 года, не означает, что он не имел намерения приступить к исполнению своих обязанностей там в будущем. Тот факт, что Хельдна не должен была приступать к исполнению своих обязанностей немедленно, а мог сделать это после окончания своей ротации, не означает, что соответствующее распоряжение было подделано.
Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, в случае вынесения обвинительного приговора расходы на судебное разбирательство возмещаются государством. Соответственно, суд считает обоснованным обязать государство оплатить Айвару Алавере 14 178 евро судебных издержек, Ээрику Хельдна — 23 307 евро, а Эльмару Вахеру — 19 839 евро.
Адвокаты Алавере, Вахера и Хельдна обратились в суд за компенсацией ущерба, понесенного в результате уголовного разбирательства. Заявления о компенсации материального и нематериального ущерба были поданы со стороны Ээрика Хельдна и Эльмара Вахера, а заявление о компенсации нематериального ущерба было подано со стороны Айвара Алавере.
По оценке суда, в данном уголовном деле не было нарушений процессуального права, и, соответственно, требование Алавере о возмещении нематериального ущерба отклонено.
Поскольку Эльмар Вахер был лишен свободы на один рабочий день, ему следует выплатить компенсацию в размере 65,30 евро за один день. Остальная часть заявления о компенсации нематериального ущерба отклонена.
Суд присудил в пользу Хельдна компенсацию в размере 40% чистой заработной платы, утраченной с 08.05.2023 по 07.05.2024 в результате его исключения из состава Департамента полиции и погранохраны и отстранения от исполнения служебных обязанностей, т. е. в общей сложности 9314,80 евро. Кроме того, ему должен быть возмещен нематериальный ущерб, понесенный в результате его задержания в качестве подозреваемого, в размере 130,60 евро.
Решение суда еще не вступило в силу. На решение может быть подана апелляция в Таллиннский окружной суд в течение 30 дней.