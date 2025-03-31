Согласно обвинению, Ээрик Хельдна при соучастии Эльмара Вахера и Айвара Алавере создал у Департамента социального страхования (SKA) ложное представление о том, что по состоянию на 5 мая 2022 года у него исполнился стаж в 25 лет полицейской службы, на основании чего SKA начал выплачивать ему пенсию в соответствии с Законом о пенсии за выслугу лет.

Согласно обвинению, в феврале 2019 года Хельдна договорился с Вахером, что его оформят на службу в PPA и в тот же день отправят обратно на должность в Центр разведки Сил обороны, где Хельдна уже работал и где его работа никогда не прекращалась.

При этом, согласно обвинению, Вахер и Алавере договорились, что он будет работать в секретном подразделении по защите свидетелей Центральной криминальной полиции. Согласно обвинительному заключению, в тот же день были составлены приказы о назначении Хельдна якобы в PPA и его отправке на прежнюю должность.

Согласно обвинительному заключению, Хельдна, Вахер и Алавере знали, что Хельдна не собирался приступать к исполнению своих обязанностей в PPA, а показное оформление на службы было придумано для того, чтобы дать Хельдна, работавшему в другом ведомстве, возможность в будущем получать полицейскую пенсию.