Суд в Париже признал Марин Ле Пен виновной в преступлении. Лидер националистов теряет право на участие в выборах

Суд в Париже 31 марта вынес решение по делу о предполагаемых фиктивных помощниках евродепутатов из «Национального объединения».

«Марин Ле Пен приговорили к четырем годам тюремного заключения (два из которых - условно), домашнему аресту с электронным режимом, штрафу в размере 100 000 евро и пяти годам дисквалификации с условным исполнением приговора», - цитирует BFMTV решение.

«Я читала тут и там, что мы будем нервничать. Лично я - нет, но я понимаю, чем это может стать: временной казнью, когда судьи имеют право решать, жить или умереть нашему движению», - говорила Ле Пен накануне приговора.

Виновными признана не только Марин Ле Пен, но еще восемь других депутатов Европарламента, которые незаконно использовали средства на оплату своих помощников. Также были признаны виновными в получении краденого двенадцать помощников, представших перед судом вместе с депутатами Европарламента. Суд подсчитал, что общий ущерб составил почти три миллиона евро.

Европейский парламент «взял на себя ответственность за людей, которые на самом деле работали на крайне правую партию», цитирует BFMTV решение суда.

По французскому законодательству обвинительный приговор влечет за собой лишение Марин Ле Пен права участвовать в выборах. Однако, до последнего момента не было известно, будет ли решение суда считаться вступившим в силу незамедлительно.