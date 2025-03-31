Марин Ле Пен и восемь депутатов от партии «Национальное объединение» признаны виновными по делу о нецелевом расходовании средств Европарламента. Один из претендентов на пост президента Франции будет носить электронный браслет и пропустит выборы 2027 года.
Суд в Париже признал Марин Ле Пен виновной в преступлении. Лидер националистов теряет право на участие в выборах
Суд в Париже 31 марта вынес решение по делу о предполагаемых фиктивных помощниках евродепутатов из «Национального объединения».
«Марин Ле Пен приговорили к четырем годам тюремного заключения (два из которых - условно), домашнему аресту с электронным режимом, штрафу в размере 100 000 евро и пяти годам дисквалификации с условным исполнением приговора», - цитирует BFMTV решение.
«Я читала тут и там, что мы будем нервничать. Лично я - нет, но я понимаю, чем это может стать: временной казнью, когда судьи имеют право решать, жить или умереть нашему движению», - говорила Ле Пен накануне приговора.
Виновными признана не только Марин Ле Пен, но еще восемь других депутатов Европарламента, которые незаконно использовали средства на оплату своих помощников. Также были признаны виновными в получении краденого двенадцать помощников, представших перед судом вместе с депутатами Европарламента. Суд подсчитал, что общий ущерб составил почти три миллиона евро.
Европейский парламент «взял на себя ответственность за людей, которые на самом деле работали на крайне правую партию», цитирует BFMTV решение суда.
По французскому законодательству обвинительный приговор влечет за собой лишение Марин Ле Пен права участвовать в выборах. Однако, до последнего момента не было известно, будет ли решение суда считаться вступившим в силу незамедлительно.
В пятницу Конституционный совет постановил, что немедленное назначение наказания в отдельных случаях соответствует Конституции, напоминает France 24.
По версии обвинения, в период с 2004 по 2016 год Ле Пен и другие члены руководства ее партии фиктивно нанимали ассистентов, полагающихся депутатам Европарламента. Эти помощники депутатов редко появлялись в Европарламенте и работали как партийные сотрудники на национальном уровне.
Сама Ле Пен отвергла обвинения в том, что она возглавляла «систему», призванную перекачивать деньги парламента ЕС в пользу ее партии, которую она возглавляла с 2011 по 2021 год.
В первом туре парламентских выборов 2024 года ультраправая партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен и ее союзники стали победителями, набрав более 33 процентов голосов избирателей. Во втором туре правые заняли третье место. Всего «Национальное объединение» имеет 126 из 577 депутатских мандатов.
56-летняя Ле Пен заняла второе место после президента Эмманюэля Макрона на выборах лидера Франции в 2017 и 2022 годах. Электоральная поддержка ее партии за последние годы постоянно росла.
Прокуроры требовали, чтобы запрет на участие Ле Пен в выборах действовал в течение пяти лет. Таким образом она не сможет принимать участие в выборах президента Франции 2027 года, где она считалась одним из наиболее вероятных претендентов на победу.
Ранее сообщалось, что если Ле Пен не сможет баллотироваться в 2027 году, ее преемником станет 29-летний Джордан Барделла. В 2021 году он сменил Ле Пен на посту главы партии.