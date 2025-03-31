Внутренний меморандум от министра обороны США Пита Хегсета гласит, что Соединенные Штаты должны сосредоточиться на сдерживании Китая и национальной безопасности, а Европу оставить ответственной за свою собственную безопасность.
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Секретная записка Пентагона призывает США оставить Европу действовать самостоятельно
Меморандум, подготовленный Хегсетом, содержит указания для военных отдать приоритет угрозе со стороны Китая в отношении Тайваня и сосредоточиться на возможных угрозах внутренней безопасности.