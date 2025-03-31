Секретная записка Пентагона призывает США оставить Европу действовать самостоятельно

Меморандум, подготовленный Хегсетом, содержит указания для военных отдать приоритет угрозе со стороны Китая в отношении Тайваня и сосредоточиться на возможных угрозах внутренней безопасности.

По информации издания Washington Post, ознакомившегося с документом, в нем прослеживается множество идей консервативного аналитического центра Heritage Foundation. В некоторых местах текст почти дословно копирует выдержки из отчета, опубликованного в прошлом году, в котором содержатся рекомендации на случай второго президентского срока Дональда Трампа.