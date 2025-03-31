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Секретная записка Пентагона призывает США предоставить Европе действовать самостоятельно

Перевод: Сергей Светлов
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Пит Хегсет, министр обороны США.
Пит Хегсет, министр обороны США. Фото: Stanislav Kogiku/AFP/Scanpix

Внутренний меморандум от министра обороны США Пита Хегсета гласит, что Соединенные Штаты должны сосредоточиться на сдерживании Китая и национальной безопасности, а Европу сделать ответственной за ее собственную безопасность.

Меморандум, подготовленный Хегсетом, содержит указания для военных сделать  приоритетом угрозу со стороны Китая в отношении Тайваня и сосредоточиться на возможных угрозах внутренней безопасности.

По информации издания Washington Post, ознакомившегося с документом, в нем прослеживается множество идей консервативного аналитического центра Heritage Foundation. В некоторых местах текст почти дословно копирует выдержки из отчета, опубликованного в прошлом году, в котором содержатся рекомендации на случай второго президентского срока Дональда Трампа.

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