Внутренний меморандум от министра обороны США Пита Хегсета гласит, что Соединенные Штаты должны сосредоточиться на сдерживании Китая и национальной безопасности, а Европу сделать ответственной за ее собственную безопасность.
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Секретная записка Пентагона призывает США предоставить Европе действовать самостоятельно
Меморандум, подготовленный Хегсетом, содержит указания для военных сделать приоритетом угрозу со стороны Китая в отношении Тайваня и сосредоточиться на возможных угрозах внутренней безопасности.