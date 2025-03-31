В СМИ привлекло внимание раздраженное заявление президента США в адрес России, касающееся затягивания переговоров о прекращении огня. Президент Трамп пригрозил усилить санкции против российской нефти, заявив, что будет наказывать тех, кто ее покупает. Такими угрозами Россию не заставить изменить позицию. Поскольку угроза исходила непосредственно от президента США, вряд ли на нее последует прямая публичная реакция.

Однако в России наверняка обратят внимание на эти высказывания. Возможно, на них отреагируют небольшими, скорее символическими, действиями, которые могут быть переданы США через прямые каналы как доказательство намерений президента России двигаться в сторону мирного соглашения.

Президент Финляндии, который встречался с президентом США, прямо заявил, что США введут новые санкции против России, если она не согласится на прекращение огня 20 апреля или нарушит будущий мирный договор. Это заявление укрепило позицию президента Трампа.

Если США хотят добиться результата к Пасхе, им нужно донести до России, что этот срок действительно имеет значение для России, а не для президента США.

Также сообщение президента США было усилено телефонным разговором с премьер-министром Великобритании. Пресс-служба заявила, что обсуждались шаги по усилению давления на Россию.