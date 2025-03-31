Если США хотят достичь результата к Пасхе, им необходимо в первую очередь донести до России, что этот срок имеет значение именно для России, а не для президента США, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
В СМИ привлекло внимание раздраженное заявление президента США в адрес России, касающееся затягивания переговоров о прекращении огня. Президент Трамп пригрозил усилить санкции против российской нефти, заявив, что будет наказывать тех, кто ее покупает. Такими угрозами Россию не заставить изменить позицию. Поскольку угроза исходила непосредственно от президента США, вряд ли на нее последует прямая публичная реакция.
Однако в России наверняка обратят внимание на эти высказывания. Возможно, на них отреагируют небольшими, скорее символическими, действиями, которые могут быть переданы США через прямые каналы как доказательство намерений президента России двигаться в сторону мирного соглашения.
Президент Финляндии, который встречался с президентом США, прямо заявил, что США введут новые санкции против России, если она не согласится на прекращение огня 20 апреля или нарушит будущий мирный договор. Это заявление укрепило позицию президента Трампа.
Если США хотят добиться результата к Пасхе, им нужно донести до России, что этот срок действительно имеет значение для России, а не для президента США.
Также сообщение президента США было усилено телефонным разговором с премьер-министром Великобритании. Пресс-служба заявила, что обсуждались шаги по усилению давления на Россию.
Президент Трамп старается не попасть в аналогичную затяжную ситуацию с Ираном, как в случае с Россией. Между странами происходит как риторическая, так и реальная эскалация угроз, на которые Иран отвечает своими контругрозами и тактическими шагами, стараясь выиграть время.
Иранский режим ошибочно сделал ядерную программу слишком важным вопросом, который стал частью идентичности всей системы. Сходство с ситуацией в Украине очевидно, и благодаря союзническим отношениям России и Ирана эти процессы можно рассматривать параллельно. Если США сохранят твердость в отношении Ирана, это в конечном итоге поможет завершению боевых действий в Украине.
Министр иностранных дел Польши очень адекватно оценивает ситуацию, обобщая, что нынешнее политическое руководство России всегда будет угрозой для Европы. Это связано с идеологией и внутренней политикой, сформировавшимися за долгое время. В то же время он обращает внимание на то, что в России может начаться нехватка личного состава и военной техники, чтобы продолжать войну. Польский министр иностранных дел правильно делает вывод, что лучшая гарантия безопасности для Украины (и, следовательно, для Европы) - это сильная армия Украины.
Президент США Трамп также угрожал Украине последствиями в случае, если она откажется подписывать соглашение по природным ресурсам. Очевидно, что президент США не откажется от давления на украинских лидеров.
Эффективность внешней политики США в отношении Ирана и России ослабляется постоянными заявлениями по вопросу Гренландии. Руководители США, похоже, не осознают, что их риторика в адрес этого малонаселенного региона подрывает авторитет Америки и снижает серьезность всей администрации.
Российская армия ночью атаковала Харьков иранскими дронами. Сообщается как минимум о шести ударах по жилым районам.
О ситуации на фронте
Вчера число атак, начатых российской армией на фронте, немного снизилось, но в целом больших изменений не произошло, и российское командование пытается вновь активизировать наступление на юге Донбасса.
- На территориях Курской, Сумской и Белгородской областей активные атаки российской армии не привели к результатам, и ситуация осталась без изменений. На направлении Харькова активность российских войск не возросла, и продолжаются боевые действия с низким уровнем интенсивности.
- На Купянском и Лиманском направлениях активность российских войск была на среднем уровне. Сообщений о продвижении российской армии нет. На Сиверском направлении наступление российский войск было немного интенсивнее, бои продолжаются.
- В районе Бахмута российская армия не смогла поддержать темп нанесения ударов предыдущих дней, и ситуация осталась прежней. На Торецком направлении активность войск России немного снизилась. Есть сообщения о незначительных улучшениях позиций то одной, то другой стороны, но они носят временный характер.
- Покровское направление остается главным приоритетом для российской армии, где происходят попытки наступления. Также это направление поддерживается ударами на юго-западном направлении от Донецка. Вчера поступали неподтвержденные сообщения о незначительном продвижении российской армии в двух точках.
- На южном фронте произошли попытки ударов в районе Гуляйполя и Орехова. Дважды российские войска пытались нанести удары по украинским позициям в районе устья Днепра.