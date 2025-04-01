Уволенный с поста директора школы по интересам Сергей Пчелкин призывает никогда больше не голосовать за соцдемов, параллельно говоря о том, что наступил конец демократии, - как эти две идеи могут уживаться в одном посте, мне не совсем понятно.

Парламентарии Алексей Евграфов и Александр Чаплыгин, естественно, не отстали от линии партии, обвиняя социал-демократов в том, что они проголосовали за поправки вопреки своим прежним обещаниям.

Один социал-демократ мне как-то сказал, что политика строится на компромиссах, и мне кажется, что понимание этого лучше всего характеризует соцдемов как партию. Они хоть и наивны в некоторых вещах, но они способны договариваться, способны дискутировать там, где нет базовых идеологических конфликтов, и приходить в ходе этого к осознанию каких-то вещей.

У социал-демократов есть иммунитет к популизму. На мой взгляд, например, Владимир Свет - из тех политиков, которые всегда говорят конкретно и по делу. Как мне кажется, наблюдая за социал-демократами, мы увидели медленное, но верное принятие неизбежности того, что эти поправки должны быть внесены. Не все в партии к этому пришли, но то, что большая часть пришла, несомненно, радует.