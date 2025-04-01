Только депутаты Рийгикогу от Центристской партии голосовали против изменений в Конституции, которыми, среди прочего, лишаются права голоса на местных выборах граждане РФ. Даниил Куракин пишет, что центристы повели в соцсетях активную компанию по разобщению жителей Эстонии, используя дешевый популизм и выискивая русофобию там, где ее вообще нет.
Атмосфера в большом зале Рийгикогу в день принятия поправок в Конституцию источала единение, которого там давно не наблюдалось. Консерваторы и либералы, левые и правые, единодушно поддержали поправки во благо безопасности нашей страны и защиты от влияния страны-агрессора на наши муниципальные выборы.
России проще всего воздействовать на другие страны через тех, кто отказывается, по тем или иным причинам, интегрироваться в общество, в котором эти люди живут, а ведь принятие гражданства - это один из основных признаков интеграции. Если эти люди знают русский язык и у них имеется право голоса, то у России появляется шанс на использование своей мягкой силы для вмешательства в выборы.
Парламент Эстонии 26 марта отрезал эту возможность, лишив граждан РФ права голоса, а со следующих выборов - и эстонских неграждан. Теперь сдача экзаменов на гражданство и клятва верности Эстонской Республике является главным способом получения права влиять на политические процессы в стране через выборы. Конечно, гражданство не является стопроцентной гарантией лояльности человека своей стране, но, как показывают последние выборы, граждане Эстонии все-таки значительно реже голосуют за прокремлевских кандидатов.
Увидеть в своей стране злую мачеху
Единственными, кто отказался голосовать за принятие поправок, были семь депутатов фракции Центристской партии и Варро Вооглайд из фракции EKRE. Прямо сказка про Белоснежку и семерых гномов на ум приходит, которые теперь, видимо, в нашей стране увидели злую мачеху, потому что по-другому не получается объяснить тот факт, почему они решили променять справедливость и государственную безопасность на какие-то шкурные интересы.
Если с Варро все более-менее понятно, так как он постоянно восхищался пропагандой традиционных ценностей нашего восточного соседа, превознося роль православия и консерватизма в России, купаясь в лучах путинской пропаганды, то с центристами все несколько интереснее.
В партии просто забеспокоились, что их фракция станет такой же маленькой теперь и в Таллиннском горсобрании после октябрьских выборов, из-за чего они никак не могли допустить этих поправок. Значительная часть электората Центристской партии принятыми поправками в Конституцию остается за бортом участия в выборах, что потенциально лишает центристов возможности вновь заполучить большинство в столичном горсобрании, и, может быть, даже в других городах, где они традиционно занимают первые места на выборах.
Интересно, что центристы в своей риторике решили отзеркалить свои же собственные комплексы на другие партии, заявив, что это они решили через поправки бороться с Центристской партией, хотя как мы видим, у центристов даже при раскладе на прошлых местных выборах уже не хватило сил получить единовластие в Таллинне. Представители партии в социальных сетях развернули самую натуральную компанию по нытью и передергиваниям, где главными виновниками во всех их бедах выставлены, конечно же социал-демократы.
Все грехи свалены на соцдемов
Я не являюсь поклонникам левой политики социал-демократов, но в этот раз я выступлю их адвокатом. Насколько же центристы стали казаться жалкими, постоянно огрызаясь на соцдемов! От главы центристов Михаила Кылварта снова посыпались обвинения в предательствах. Депутат парламента Вадим Белобровцев обвиняет их в том, что они не голосовали так же, как центристы, и что это из-за них поправки в Конституцию в итоге и прошли.
Уволенный с поста директора школы по интересам Сергей Пчелкин призывает никогда больше не голосовать за соцдемов, параллельно говоря о том, что наступил конец демократии, - как эти две идеи могут уживаться в одном посте, мне не совсем понятно.
Парламентарии Алексей Евграфов и Александр Чаплыгин, естественно, не отстали от линии партии, обвиняя социал-демократов в том, что они проголосовали за поправки вопреки своим прежним обещаниям.
Один социал-демократ мне как-то сказал, что политика строится на компромиссах, и мне кажется, что понимание этого лучше всего характеризует соцдемов как партию. Они хоть и наивны в некоторых вещах, но они способны договариваться, способны дискутировать там, где нет базовых идеологических конфликтов, и приходить в ходе этого к осознанию каких-то вещей.
У социал-демократов есть иммунитет к популизму. На мой взгляд, например, Владимир Свет - из тех политиков, которые всегда говорят конкретно и по делу. Как мне кажется, наблюдая за социал-демократами, мы увидели медленное, но верное принятие неизбежности того, что эти поправки должны быть внесены. Не все в партии к этому пришли, но то, что большая часть пришла, несомненно, радует.
Между тем центристы, обвиняя социал-демократов во всех грехах, забывают то, что грехи эти - их же собственные. Если бы из-за смены идеологического курса фракцию в парламенте не покинуло бы десять человек, расклад сил бы несколько другим, и то, примут ли поправки или нет, решали бы всего несколько человек в Рийгикогу.
Но центристы решили пойти «в угар», став чем-то средним между EKRE и Koos, распугав значительную часть своих соратников, некоторых из которых центристы потом еще и откровенно гнобили как в социальных сетях, так и прямо на рабочем месте. Принять же то, что из-за своих же действий они потеряли влияние, это не их удел. Зачем, когда снова во всем можно обвинить Танеля Кийка и Марию Юфереву-Скуратовски.
Проблемы с математикой
Другой интересный момент заключается в том, что центристы сами толком не знают, сколько человек лишены права голоса теперь. По версии евродепутата Яны Тоом - это 140 000, как и по версии официального аккаунта партии в фейсбуке, у Вадима Белобровцева - 150 000, у Михаила Кылварта - 160 000, и лишь экс-парламентарий Ольга Иванова решила не конкретизировать, и оставила лишь формулировку «более 100 000».
Так и хочется подарить уважаемым господам калькулятор, но это скорее мелочи. Куда как интереснее следующий нарратив, которым пользуются центристы у себя в соцсетях - что это наказание русских за что-то. Этим нарративом пользуется Кылварт, Евграфов записывает русских в граждан второго сорта, а экс-замстарейшины Пыхья-Таллинна Павел Бойцов утверждает, что людей, в чьих жилах течет русская кровь, посчитали угрозой...
Центристы, видимо, забыли такой момент, что гражданство не равно национальности и у русских людей никаких прав не отобрали. Граждане Эстонии, которые являются русскими по национальности, могут голосовать не только на муниципальных выборах, но и, вот сюрприз, на парламентских.
Смешивание политики с экономикой
Разберем и другие, более мелеие нарративы, среди которых, например проскальзывает такой, что раз кого-то лишили права голоса, значит, он более не обязан платить налоги. В последнее время стало принято указывать налоги и голосование в одном тексте, что не является верным.
Право голоса определяется гражданством, а не фактом уплаты налогов, последнее является обязанностью для всех, даже при покупке обычных продуктов в магазине. Уплата налогов возвращается в виде социальных благ, что является следствием экономической активности. Налоги платят даже те, кто не имеет постоянного вида на жительство в Эстонии, а именно этот фактор определял право голоса на местных выборах для граждан третьих стран.
Было бы странно, если бы в соседней Латвии неграждане и граждане третьих стран требовали освободить их от налогов, при том что права голоса у них там никогда и не было. Политика и экономика - это немного разные сферы жизни общества, и в вопросах избирательного права они не пересекаются.
Наконец, от центристов появился нарратив, что те граждане третьих стран, которые поддержали решение Рийгикогу, это неправильные граждане третьих стран. Так, Александр Чаплыгин привел в пример статью Ольги Штраубе, в которой она объясняет, почему наличие права принимать решения в политической жизни Эстонии людям, большинство которых мысленно живут в России - плохая идея. По мнению Чаплыгина, позиция человека, осознающего опасность российской внешней политики, это позиция слабого, которого «поставили буквой зю и он будет благодарить за то, что ему дали дышать».
Ольга - отличный пример интегрированного в эстонское общество гражданина РФ, который получит эстонский паспорт и навсегда отвернется от нашего агрессивного соседа. Она - тот пример, следования которому эстонского государства от граждан РФ. Тех, кто все еще по какой-то причине не проявили интерес к эстонскому гражданству, но продолжают требовать к себе особое отношение.
В одном из своих постов главный инфлюенсер Центристской партии рассуждает об изречении депутата Рийгикогу от «Ээсти 200» Андро Кивиберг, о «вчерашних колонистах», мол, это якобы оскорбление, с чем солидарна и Яна Тоом в очередном выпуске своего «Брюссельского дневника».
Стоит похвалить Яну за то, что она честно записала себя в новых колонизаторов, ровно как и свою аудиторию. Как говорится, с кем себя идетифицируешь, тем и будешь. Предоставление права голоса граданам РФ и негражданам действительно было жестом доброй воли эстонского государства, но за 34 года эти люди так и не решили интегрироваться, несмотря на все возможности.
Времена же сегодня другие, и Эстония должна внимательнее относиться к тем, кто испытывает симпатии к нашему восточному соседу. У Чаплыгина вообще стоит поинтересоваться, признает ли он факт оккупации Эстонии Советским союзом, потому что нарратив о том, что советские оккупанты построили здесь порты, заводы и вообще именно они поднимали Эстонию с колен, и за это им тут что-то должны, я читаю от людей, которые также отрицают и роль СССР в репрессиях против народа Эстонии. Этои есть самое обычное имперское, или, если хотите, колониальное мышление.
Манипулятивный термин
Для Эстонии «свои» - это только граждане Эстонии. Они не только имеют право выбирать политиков в органы представительской власти, но и находятся под защитой нашей страны за рубежом, к примеру. Понятие «сограждане» манипулятивно и очень схоже по своей сути с путинским вариантом «соотечественники». Тем не менее, центристы постоянно пекутся о согражданах, у которых они долгое время выдаивали голосами.
Паника, которая охватила Центристскую партию, видна невооруженным глазом. Жаловаться президенту, канцлеру права, угрожать судом - все это выглядит не как попытка восстановить справедливость, а как наигранное стремление показать, что, мол, мы работаем, чтобы вас поддержать, хотя коэффициент полезного действия здесь весьма сомнительный. Популизм, стремление разобщать и паразитировать - вот главные ценности этой партии, которые не имеют ничего общего с демократией, которую они на словах так активно защищают.