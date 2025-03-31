ФОТО Суд приговорил Керсти Крахт к условному сроку

Харьюский уездный суд в понедельник, 31 марта, признал бывшего советника министра финансов Керсти Крахт, обвиняющуюся в коррупционных преступлениях, виновной в нарушении ограничений на должностные действия и приговорил ее к шести месяцам условного тюремного заключения.