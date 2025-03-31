Харьюский уездный суд в понедельник, 31 марта, признал бывшего советника министра финансов Керсти Крахт, обвиняющуюся в коррупционных преступлениях, виновной в нарушении ограничений на должностные действия и приговорил ее к шести месяцам условного тюремного заключения.
Для подписчиков
ФОТО ⟩ Суд приговорил Керсти Крахт к условному сроку
Также суд признал Крахт виновной в получении взятки. Предпринимателя Хиллара Тедера, торговца рыбой Тоомаса Тамме и Юри Пыльда, считающегося помощником Тедера, которые также проходили по эпизоду о взяточничестве, суд оправдал.