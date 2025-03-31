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В поселке Вызу был обнаружен снаряд, главная улица закрыта для движения

Перевод: Валерия Ермакова
Обновлено 31 марта 2025, 13:21
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В понедельник днем во время земляных работ в поселке Вызу был обнаружен снаряд. Полиция перекрыла движение на главной улице.

Во время земляных работ по реконструкции улицы Мере в поселке Вызу был найден снаряд. Представитель подрядчика, компании OÜ Kinnisvaraehitus, Лехо Лянтс сообщил, что снаряд длиной около 40 сантиметров был обнаружен в процессе обычных работ прямо под главной улицей. «Это было неожиданно, но снаряд был найден в ходе стандартных земляных работ. Технические детали я не могу комментировать», - сказал Лянтс.

Сейчас на месте работают сапёры, а полиция перекрыла движение на улице Мере от перекрестка с улицей Калда до бара Ukulele. Водителям рекомендуется выбрать другой маршрут.

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