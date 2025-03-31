В поселке Вызу был обнаружен снаряд, главная улица закрыта для движения

Во время земляных работ по реконструкции улицы Мере в поселке Вызу был найден снаряд. Представитель подрядчика, компании OÜ Kinnisvaraehitus, Лехо Лянтс сообщил, что снаряд длиной около 40 сантиметров был обнаружен в процессе обычных работ прямо под главной улицей. «Это было неожиданно, но снаряд был найден в ходе стандартных земляных работ. Технические детали я не могу комментировать», - сказал Лянтс.