В понедельник днем во время земляных работ в поселке Вызу был обнаружен снаряд. Полиция перекрыла движение на главной улице.
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В Вызу был обнаружен снаряд, главная улица закрыта для движения
Во время земляных работ по реконструкции улицы Мере в Вызу был найден снаряд. Представитель подрядчика, компании OÜ Kinnisvaraehitus, Лехо Лянтс сообщил, что снаряд длиной около 40 сантиметров был обнаружен в процессе обычных работ прямо под главной улицей. «Это было неожиданно, но снаряд был найден в ходе стандартных земляных работ. Технические детали я не могу комментировать», - сказал Лянтс.