ОТ ПОЛИТОЛОГА Херсон – город контрастов, которых вы никогда не видели

Данный материал подготовлен в сотрудничестве Института Шютте Тартуского университета и портала Rus.Postimees.

В Эстонии так много украинцев, что не проходит ни дня, чтобы случайно не встретить кого-нибудь в транспорте, или на улице, или в магазине. Большинство из них работают, и рядом и с вами может работать какая-нибудь женщина из Украины, а вы и не знаете об этом. Что она пережила? Вы не можете знать.

Вы можете не знать, что внезапно у этой женщины может кто-то быть в ВСУ, или жить в прифронтовых областях. А может быть, она прошла испытания в Буче, Мариуполе или в Херсоне. Она может внезапно сорваться в Украину, без объяснений, или с короткой фразой: «Мне надо. У меня - брат, парень, папа…». С ними что-то случилось.

А может быть, она только вернулась из Украины, где сама пережила дроновые атаки, артиллерийский обстрел, или в соседний дом с домом, где она жила буквально на прошлой неделе, прилетела ракета именно в тот момент, когда она жила там. А может быть, она прямо сейчас переживает утрату своего друга.