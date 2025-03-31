Землетрясение в Мьянме: погибли 1700 человек, выживших извлекают из-под завалов, но сотни числятся пропавшими без вести

В воскресенье в Мандалае из-под завалов были извлечены новые выжившие. Фото: Getty Images

Как сообщает Геологическая служба США (USGS), землетрясения магнитудой 7,7 и 6,4 произошли в пятницу, 28 марта.

По данным USGS, первое, более сильное, землетрясение произошло в пятницу днем в центральной части Мьянмы, около 12:50 по местному времени. Второе землетрясение последовало примерно через 12 минут, его магнитуда составила 6,4, а эпицентр - 18 км к югу от столицы региона Сагаинга, расположенного недалеко от Мандалая.

В связи с тем, что землетрясение произошло на глубине всего в 10 км, его последствия на поверхности ощущались сильнее.

С тех пор продолжаются афтершоки. В воскресенье к северо-западу от Мандалая был зафиксирован толчок магнитудой 5,1.

Фото: BBC

В Бангкоке рухнул недостроенный жилой дом, похоронив под собой многих, кто работал на стройке.

Заместитель премьер-министра Таиланда Анутин Чарнвиракул заявил в воскресенье, что спасатели обнаружили признаки жизни под завалами на месте обрушения, но предупредил, что надежды на спасение оставшихся под завалами немного.

В воскресенье министр промышленности Таиланда Аканат Промпхан сообщил журналистам, что в стали, использовавшейся при строительстве здания, были обнаружены «аномалии», и образцы были взяты на анализ.

В Бангкоке продолжаются поиски пропавших при обрушении строящегося дома рабочих. Фото: Getty Images

В Мьянму продолжают приезжать спасатели из разных стран. Уже прибыла команда спасателей из Китая, числом 82 человека, Гонконг направил более 50 спасателей. Из Индии прилетел рейс с командой спасателей и предметами первой необходимости.