Фото Научил убивать: в Пскове застрелили инструктора по стрельбе прямо на уроке

Следователь фотографирует пистолет из которого в конце марта 2025 года ученик убил своего инструктора. Псков, Россия.

Преподаватель по огневой подготовке был застрелен в одном из тиров в Пскове. Там учат убивать сотрудников МВД, которые работают не только в этом граничащем с Эстонией регионе РФ.