Преподаватель по огневой подготовке был застрелен в одном из тиров в Пскове. Там учат убивать сотрудников МВД, которые работают не только в этом граничащем с Эстонией регионе РФ.
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Фото ⟩ Научил убивать: в Пскове застрелили инструктора по стрельбе прямо на уроке
Следственный комитет РФ подтвердил информацию об убийстве в Пскове преподавателя по огневой подготовке. Выстрел, который прервал многолетнюю работу по передаче молодым сотрудникам навыка убивать, прозвучал в учебном центра Управления МВД РФ по Псковской области.