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Фото Научил убивать: в Пскове застрелили инструктора по стрельбе прямо на уроке

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Следователь фотографирует пистолет из которого в конце марта 2025 года ученик убил своего инструктора. Псков, Россия.
Следователь фотографирует пистолет из которого в конце марта 2025 года ученик убил своего инструктора. Псков, Россия. Фото: СК РФ по Пскову

Преподаватель по огневой подготовке был застрелен в одном из тиров в Пскове. Там учат убивать сотрудников МВД, которые работают не только в этом граничащем с Эстонией регионе РФ.

​Следственный комитет РФ подтвердил информацию об убийстве в Пскове преподавателя по огневой подготовке. Выстрел, который прервал многолетнюю работу по передаче молодым сотрудникам навыка убивать, прозвучал в учебном центра Управления МВД РФ по Псковской области.

Пуля из пистолета Макарова на полу в тире, где в конце марта 2025 года ученик убил своего инструктора, Псков, РФ.
Пуля из пистолета Макарова на полу в тире, где в конце марта 2025 года ученик убил своего инструктора, Псков, РФ. Фото: СК РФ по Пскову
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