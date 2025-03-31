Согласно поданному 29 марта заявлению в полицию, 95-летней жительнице Ласнамяэ позвонили и сообщили, что ее родственник якобы устроил серьезную аварию и нуждается в деньгах, чтобы избежать уголовного преследования, передает в понедельник Пыхьяская префектура.

После этого к дому жертвы подошел молодой человек, которому она передала пять тысяч евро.

Через некоторое время потерпевшая поняла, что ее обманули, и обратилась за помощью к правоохранителям.

Подобные случаи мошенничества происходят в Эстонии регулярно.