По информации полиции, изображенный на фотографиях мужчина знакомился в ночных клубах и барах Таллинна с женщинами, приглашал их в свою квартиру, расположенную в районе Келдримяэ в центре города, и там насиловал.

По словам руководителя группы по расследованию сексуальных преступлений и защите детей Реймо Райвета, на сегодняшний день в полицию обратились 15 возможных жертв сексуального насилия. «Подозреваемый задержан и находится под стражей. Несколько пострадавших узнали мужчину благодаря информации, распространенной в СМИ и социальных сетях, и после этого обратились в полицию. Мы уже связались с возможными потерпевшими и продолжаем всестороннее расследование этих случаев», - сказал он.

Полиция установила 15 потерпевших, однако поведение предполагаемого преступника позволяет предположить, что жертв может быть больше. Поэтому полиция призывает всех, кто располагает информацией о нем, сообщить об этом по телефону 5301 9938 или подать заявление через сайт полиции.

Полиция ищет жертв этого человека. Фото: Põhja prefektuur