По информации полиции, изображенный на фотографиях мужчина знакомился в ночных клубах и барах Таллинна с женщинами, приглашал их в свою квартиру, расположенную в районе Келдримяэ в центре города, и там насиловал. Пока полиция установила пять потерпевших, однако поведение предполагаемого преступника позволяет предположить, что жертв может быть больше.