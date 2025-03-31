Полиция установила личность 56-летнего мужчины, которого подозревают в изнасилованиях нескольких женщин, по меньшей мере начиная с 2022 года. Продолжаются поиски возможных жертв.
Знакомился в ночных клубах Таллинна и приглашал домой: полиция ищет жертв предполагаемого серийного насильника (1)
По информации полиции, изображенный на фотографиях мужчина знакомился в ночных клубах и барах Таллинна с женщинами, приглашал их в свою квартиру, расположенную в районе Келдримяэ в центре города, и там насиловал. Пока полиция установила пять потерпевших, однако поведение предполагаемого преступника позволяет предположить, что жертв может быть больше.
Поэтому полиция призывает всех, кто располагает информацией о нем, сообщить об этом по телефону 5301 9938 или подать заявление через сайт полиции.
Каждый случай и любая информация важны. Для получения психологической помощи жертвы могут обратиться в Ohvriabi, связавшись с консультантом по телефону 116 006.