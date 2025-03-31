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Работа нужна? Этот сектор экономики по-прежнему испытывает острую нехватку рабочей силы

Перевод: Дмитрий Рая
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Кассир.
Кассир. Фото: Mihkel Maripuu

По состоянию на конец марта нехватка рабочей силы остается актуальной проблемой для сферы розничной торговли, поскольку с каждным днем становится все сложнее найти новых сотрудников.

По словам Антона Марченко, менеджера по работе с ключевыми клиентами эстонского филиала компании StrongPoint, занимающейся торговыми технологиями, в этой сфере, безусловно, нет никаких опасений, что кассы самообслуживания отнимут работу у продавцов, а скорее заполнят пробел в сфере технологий.

По словам Мартшенко, реальность на рынке сегодня такова, что нам не хватает людей в сфере обслуживания, но нам не стоит беспокоиться о том, что роботы придут и отнимут работу у людей, просто эти технологии заполняют пробел на рынке.

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