По состоянию на конец марта нехватка рабочей силы остается актуальной проблемой для сферы розничной торговли, поскольку с каждным днем становится все сложнее найти новых сотрудников.
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Работа нужна? Этот сектор экономики по-прежнему испытывает острую нехватку рабочей силы
По словам Антона Марченко, менеджера по работе с ключевыми клиентами эстонского филиала компании StrongPoint, занимающейся торговыми технологиями, в этой сфере, безусловно, нет никаких опасений, что кассы самообслуживания отнимут работу у продавцов, а скорее заполнят пробел в сфере технологий.