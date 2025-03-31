Яанус Мюйр покидает Партию реформ и присоединяется к «Отечеству»

«На протяжении всей своей карьеры я занимался вопросами безопасности и готовности к кризисам. В последнее время слишком много внимания уделяется боевой готовности, в то время как защита населения отодвинута на второй план. В составе "Отечества" я смогу обеспечить, чтобы Хаапсалу был готов к кризисам, а люди чувствовали себя защищенными», - сказал Мюйр.