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Яанус Мюйр покидает Партию реформ и присоединяется к «Отечеству»

Перевод: Валерия Ермакова
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Фото статьи
Фото: Erakogu

Опытный госслужащий и член Кайтселийта Яанус Мюйр сообщил о своем решении покинуть Партию реформ и присоединиться к партии «Отечество», чтобы сосредоточиться на обеспечении безопасности жителей Хаапсалу и развитии города.

«На протяжении всей своей карьеры я занимался вопросами безопасности и готовности к кризисам. В последнее время слишком много внимания уделяется боевой готовности, в то время как защита населения отодвинута на второй план. В составе "Отечества" я смогу обеспечить, чтобы Хаапсалу был готов к кризисам, а люди чувствовали себя защищенными», - сказал Мюйр.

По его словам, победа «Отечества» на осенних выборах в Хаапсалу важна не только для лучшего управления городом и обеспечения благосостояния его жителей, но и для обеспечения государственных инвестиций, включая финансирование железной дороги в Хаапсалу. «Окончательное решение по проекту, которое будет принято в 2027 году, зависит от политической воли, и партия “Отечество” будет играть ключевую роль», - сказал он.

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