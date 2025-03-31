В Швеции, которая на протяжении многих лет сталкивается с проблемой насилия, связанного с преступными группировками, количество убийств в прошлом году достигло самого низкого показателя за последнее десятилетие, свидетельствует опубликованная в понедельник, 31 марта, статистика.
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В Швеции число убийств упало до самого низкого уровня за десятилетие
В Швеции с населением 10,6 миллиона человек в прошлом году было зарегистрировано 92 случая насильственной смерти - на 29 меньше, чем в 2023 году, сообщает Шведский национальный совет по предупреждению преступности (Brå) в своем новом докладе.