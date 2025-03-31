Пн, 31.03.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

В Швеции число убийств упало до самого низкого уровня за десятилетие

Перевод: Сергей Светлов
Copy
Шведская полиция на месте стрельбы в школе в Эребру в феврале 2025 года. Фотография иллюстративная.
Шведская полиция на месте стрельбы в школе в Эребру в феврале 2025 года. Фотография иллюстративная. Фото: Jonathan Nackstrand / AFP / Scanpix

В Швеции, которая на протяжении многих лет сталкивается с проблемой насилия, связанного с преступными группировками, количество убийств в прошлом году достигло самого низкого показателя за последнее десятилетие, свидетельствует опубликованная в понедельник, 31 марта, статистика.

В Швеции с населением 10,6 миллиона человек в прошлом году было зарегистрировано 92 случая насильственной смерти - на 29 меньше, чем в 2023 году, сообщает Шведский национальный совет по предупреждению преступности (Brå) в своем новом докладе.

«По сравнению с предыдущими годами следует помнить, что в 2023 году необычно большое число жертв смертельного насилия составляли женщины и несовершеннолетние», - отметил статистик совета Ян Лундбек.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх