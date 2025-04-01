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Шанс разбогатеть? Эстония предложила соседям создать собственную Кремниевую долину

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Эксперты считают, что для успешного развития глубоких технологий необходимы люди, финансирование и соответствующая бизнес-культура.
Эксперты считают, что для успешного развития глубоких технологий необходимы люди, финансирование и соответствующая бизнес-культура. Фото: Коллаж Rus.Postimees

Высокотехнологичные стартапы Эстонии и в целом Северной Европы отстают от крупных экономик из-за нехватки финансирования. Поэтому страны Балтии и Скандинавии решили объединиться и создать свой центр глубоких технологий, искусственного интеллекта и устойчивых инноваций в Европе.

Недавно в Париже прошла мировая конференция по глубоким технологиям. Там и прозвучала идея создать технологическую долину Северных стран.

Руководитель Startup Estonia Вайдо Микхейм отметил, что для успешного развития глубоких технологий и коммерциализации науки, помимо научно-исследовательской деятельности, необходимы люди, финансирование и соответствующая бизнес-культура.

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