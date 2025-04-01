Высокотехнологичные стартапы Эстонии и в целом Северной Европы отстают от крупных экономик из-за нехватки финансирования. Поэтому страны Балтии и Скандинавии решили объединиться и создать свой центр глубоких технологий, искусственного интеллекта и устойчивых инноваций в Европе.
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Шанс разбогатеть? Эстония предложила соседям создать собственную Кремниевую долину
Недавно в Париже прошла мировая конференция по глубоким технологиям. Там и прозвучала идея создать технологическую долину Северных стран.