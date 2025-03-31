В двух таллиннских ресторанах вспыхнул пожар

29 марта в 20:33 спасателям поступил вызов в шестиэтажное офисное здание на улице Сыле в Пыхья-Таллинне, из-под крыши которого шел дым. Спасатели из Лиллекюла прибыли на место первыми и заметили, что дым идет из дымохода действующего в здании ресторана, рассказал Пыхьяский спасательный центр.

Предположительно в дымоходе загорелся жир. Дымоход с вентиляционной системой проверили целиком с помощью тепловизора, дальнейшая угроза отсутствовала. Работникам ресторана рекомендовали перед дальнейшим использованием вызвать трубочиста для проверки системы.

30 марта в 11:37 спасатели отправились в ресторан на улице Хобуяама в Кесклинне, где загорелась пастоварка. Персонал приступил к эвакуации людей и успел погасить огонь до прибытия кесклиннаских спасателей. Тем не менее, было видно, что электрические провода внутри прилавка продолжают искриться. Вместе с сотрудниками электричество отключили. В помещениях проветрили, аварией электросистемы продолжили заниматься вызванные персоналом электрики.