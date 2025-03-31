В марте было зарегистрировано почти 250 несчастных случаев на производстве

23-летний мужчина очищал поверхность дисковой пилы от остатков материала и коснулся вращающегося диска пилы, что привело к глубоким порезам и 36 дням нетрудоспособности.

«Статистика показывает, что примерно треть несчастных случаев на производстве происходит с работниками, проработавшими менее года. Предотвращение несчастных случаев начинается с повышения осведомленности, в этом большую роль играет именно инструктаж и обучение», – прокомментировала ведущий инспектор-следователь по охране труда Яника Рыымус.