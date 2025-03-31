Литовские СМИ сообщают, что на военный полигон Пабраде, где ранее затонула американская бронемашина с экипажем, прибыли автомобили похоронных служб.
СМИ: к месту гибели американских солдат в Литве прибыли катафалки
Один из руководителей спасательной операции, подполковник Аушрюс Буйкус, сообщил, что транспортировка извлеченной из болота бронемашины приостановлена для проведения следственных действий.
«В данный момент бронемашина осматривается. Я не могу комментировать, что с ней точно делают, так как это конфиденциальная информация. Я только знаю, что бронемашина находилась на дне болота в наклонном положении», - цитирует слова Буйкуса портал 15min.lt.
В понедельник примерно в 12:45 на полигон прибыли катафалки, сообщает 15min.lt.
Автомобили похоронных служб были вызваны на место инцидента представителями военной полиции.
«Прошу всех проявить терпение, пока у нас не будет больше информации о ситуации», - написала сегодня утром в соцсетях министр обороны Литвы Довиле Шакалене.
Известно, что гусеничная спасательная машина M88 Hercules была найдена на дне болота на глубине около пяти метров.
Генпрокуратура Литвы уже начала досудебное расследование по факту гибели находившихся на борту бронемашины четырех американских военных.
Однако официальной информации о том, обнаружены ли в бронемашине тела военных, пока нет.
«У нас есть строгая договоренность, что американская сторона уведомит об этом первой», - пояснила Шакалене.
В масштабной спасательной операции на полигоне Пабраде принимали участие литовские, американские и польские военные.
Погибшие американские солдаты служили в 1-й бригаде 3-й пехотной дивизии США.