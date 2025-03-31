СМИ: к месту гибели американских солдат в Литве прибыли катафалки

Один из руководителей спасательной операции, подполковник Аушрюс Буйкус, сообщил, что транспортировка извлеченной из болота бронемашины приостановлена для проведения следственных действий.

«В данный момент бронемашина осматривается. Я не могу комментировать, что с ней точно делают, так как это конфиденциальная информация. Я только знаю, что бронемашина находилась на дне болота в наклонном положении», - цитирует слова Буйкуса портал 15min.lt.

В понедельник примерно в 12:45 на полигон прибыли катафалки, сообщает 15min.lt.

Автомобили похоронных служб были вызваны на место инцидента представителями военной полиции.

«Прошу всех проявить терпение, пока у нас не будет больше информации о ситуации», - написала сегодня утром в соцсетях министр обороны Литвы Довиле Шакалене.

Известно, что гусеничная спасательная машина M88 Hercules была найдена на дне болота на глубине около пяти метров.

Скорбящие американские военные на богослужении в Вильнюсе. Фото: MINDAUGAS KULBIS

Генпрокуратура Литвы уже начала досудебное расследование по факту гибели находившихся на борту бронемашины четырех американских военных.

Однако официальной информации о том, обнаружены ли в бронемашине тела военных, пока нет.

«У нас есть строгая договоренность, что американская сторона уведомит об этом первой», - пояснила Шакалене.

В масштабной спасательной операции на полигоне Пабраде принимали участие литовские, американские и польские военные.

Погибшие американские солдаты служили в 1-й бригаде 3-й пехотной дивизии США.