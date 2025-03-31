В минувшую пятницу, 28 марта, на пограничном переходе Койдула сотрудники таможни обнаружили в фургоне, прибывшем из России, 20 000 контрабандных сигарет.
Случай на границе: в прибывшем из России фургоне обнаружили огромное количество контрабандных сигарет
В пятницу на пограничный пункт пропуска Койдула из России прибыл грузовик с двумя гражданами Беларуси, сообщил представитель Лыунаской префектуры. В ходе досмотра в различных тайниках сотрудники таможни обнаружили в общей сложности 20 000 сигарет с белорусскими акцизными марками.
Таможенники оштрафовали водителя на 1800 евро и конфисковали сигареты. Пограничники аннулировали визы граждан Беларуси и не позволили им пересечь границу. Граждане Беларуси были отправлены обратно в Россию вместе с фургоном.