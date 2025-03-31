Случай на границе: в прибывшем из России фургоне обнаружили огромное количество контрабандных сигарет

В пятницу на пограничный пункт пропуска Койдула из России прибыл грузовик с двумя гражданами Беларуси, сообщил представитель Лыунаской префектуры. В ходе досмотра в различных тайниках сотрудники таможни обнаружили в общей сложности 20 000 сигарет с белорусскими акцизными марками.