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Случай на границе: в прибывшем из России фургоне обнаружили огромное количество контрабандных сигарет

Редактор: rus.postimees.ee
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Сигареты
Сигареты Фото: africa_pink/Shutterstock

В минувшую пятницу, 28 марта, на пограничном переходе Койдула сотрудники таможни обнаружили в фургоне, прибывшем из России, 20 000 контрабандных сигарет.

В пятницу на пограничный пункт пропуска Койдула из России прибыл грузовик с двумя гражданами Беларуси, сообщил представитель Лыунаской префектуры. В ходе досмотра в различных тайниках сотрудники таможни обнаружили в общей сложности 20 000 сигарет с белорусскими акцизными марками. 

Таможенники оштрафовали водителя на 1800 евро и конфисковали сигареты. Пограничники аннулировали визы граждан Беларуси и не позволили им пересечь границу. Граждане Беларуси были отправлены обратно в Россию вместе с фургоном.

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