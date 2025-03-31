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Безопасность – в земле? Недра Эстонии могут заинтересовать союзников

Перевод: Ева Ойжинская
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В середине января в исследовательском центре Арбавере (Ляэне-Вирумаа) в фургон погрузили фосфорит, предназначенный для переработки в Бельгии.
В середине января в исследовательском центре Арбавере (Ляэне-Вирумаа) в фургон погрузили фосфорит, предназначенный для переработки в Бельгии. Фото: Sirli Sipp Kulli/Eesti Geoloogiateenistus

В Северо-Восточной Эстонии наряду с фосфоритом местами встречаются редкоземельные металлы, значение которых в мире постоянно растет: иначе зачем США искать их на территории Украины, сдерживающей российскую агрессию? Но для начала стоит попробовать добыть эти металлы хотя бы в Вирумаа.

В середине января из Вирумаа в Бельгию выехал фургон, груженный тремя белыми мешками весом более тонны каждый. В каждом - чуть больше 0,5 кубометра рассыпчатого материала, похожего на песок, извлеченного из недр Эстонии с глубины около 25 метров.

Вместе с этим материалом буровая вышка башенного типа подняла на поверхность из семи буровых скважин диаметром чуть больше метра, пробуренных на участке площадью десять квадратных километров в районе месторождения Тоолсе (между Раквере и Кунда), минеральные образования из ортофосфата кальция, по форме схожие с ракушками, которые можно найти на побережье. (Ортофосфат кальция также входит в состав человеческих костей.)

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