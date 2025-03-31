Безопасность – в земле? Недра Эстонии могут заинтересовать союзников

В середине января из Вирумаа в Бельгию выехал фургон, груженный тремя белыми мешками весом более тонны каждый. В каждом - чуть больше 0,5 кубометра рассыпчатого материала, похожего на песок, извлеченного из недр Эстонии с глубины около 25 метров.

Вместе с этим материалом буровая вышка башенного типа подняла на поверхность из семи буровых скважин диаметром чуть больше метра, пробуренных на участке площадью десять квадратных километров в районе месторождения Тоолсе (между Раквере и Кунда), минеральные образования из ортофосфата кальция, по форме схожие с ракушками, которые можно найти на побережье. (Ортофосфат кальция также входит в состав человеческих костей.)