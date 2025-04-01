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«Это ограбление!» Шутка вышла из-под контроля: неудачный розыгрыш может привести к штрафу или аресту

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Жертва первоапрельской шутки вызвала полицию, а «грабителями» оказались друзья.
Жертва первоапрельской шутки вызвала полицию, а «грабителями» оказались друзья. Фото: Pixabay

Во вторник, 1 апреля, во всем мире отмечается День смеха, или День дурака. Но в попытке кого-то разыграть главное - не забывать о рамках, за которые нельзя выходить.

Один из известных случаев, когда шутка явно вышла из-под контроля, произошел 1 апреля 2019 года. В тот день житель Таллинна вернулся домой после работы и обнаружил, что его дом обчистили воры. Он поступил так, как и любой другой человек на его месте: позвонил по номеру 112 и сообщил о преступлении.

Вскоре в доме работали полицейские, которые стали собирать улики и снимать отпечатки пальцев, оставленные ворами. Но неожиданно пропавшие вещи были обнаружены в гараже. Оказалось, что друзья владельца дома решили устроить такой розыгрыш в честь 1 апреля.

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