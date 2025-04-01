«Это ограбление!» Шутка вышла из-под контроля: неудачный розыгрыш может привести к штрафу или аресту

Один из известных случаев, когда шутка явно вышла из-под контроля, произошел 1 апреля 2019 года. В тот день житель Таллинна вернулся домой после работы и обнаружил, что его дом обчистили воры. Он поступил так, как и любой другой человек на его месте: позвонил по номеру 112 и сообщил о преступлении.