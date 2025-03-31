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Стоимость имущества обанкротившейся компании продолжает падать

Перевод: Валерия Ермакова
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Имущество обанкротившегося предприятия Sauna Projekt AsiM OÜ.
Имущество обанкротившегося предприятия Sauna Projekt AsiM OÜ. Фото: Kohtutäiturite ja pankrotihaldurite koda

Стоимость имущества компании Sauna Projekt AsiM OÜ, находящегося в процессе банкротства, значительно снизилась, как следует из информации на аукционном портале Палаты судебных исполнителей и банкротных управляющих.

В октябре прошлого года эксперты оценили стоимость имущества компании, занимающейся банным бизнесом, в 293 161 евро. Однако уже в середине октября эта сумма снизилась до 219 871 евро. К началу ноября стоимость снизилась еще на 55 тысяч евро, составив 164 903 евро. К концу месяца цена упала до 123 677 евро.

К декабрю стоимость имущества продолжила падать и составила 92 758,9 евро. В январе 2025 года стоимость снизилась до 69 569 евро, а к концу того же месяца - до 52 177 евро. К концу февраля цена упала до 39 133 евро.

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