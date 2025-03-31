Стоимость имущества обанкротившейся компании продолжает падать

В октябре прошлого года эксперты оценили стоимость имущества компании, занимающейся банным бизнесом, в 293 161 евро. Однако уже в середине октября эта сумма снизилась до 219 871 евро. К началу ноября стоимость снизилась еще на 55 тысяч евро, составив 164 903 евро. К концу месяца цена упала до 123 677 евро.