СМИ: Россия планировала ядерный удар по Украине

​Обсуждение использования Россией тактического ядерного оружия в Украине обсуждалось осенью 2022 года - после серии поражений, в результате которых российские войска были вынуждены оставить сначала Харьковскую область, а затем - сдать Херсон.

«Американская разведка подслушала, как командующий российскими войсками в Украине, генерал Сергей Суровикин, обсуждал возможное применение тактического ядерного оружия, чтобы предотвратить переход украинцев через Днепр и прямой путь в Крым, - сообщает NYT. - До этого момента американские разведывательные агентства оценивали вероятность применения Россией ядерного оружия в Украине в 5-10 процентов. Теперь они заявили, что, если российские линии на юге рухнут, вероятность возрастет до 50 процентов».