Облигации Инвесторы готовились к пиршеству, но ставка оказалась диетической

Как сообщил брокер рынков капитала банка SEB Эрик Лаур, в ходе аукциона были размещены гособлигации сроком на шесть и 12 месяцев.

Средняя доходность составила 2,266% для полугодовых бумаг и 2,22% – для годовых.

В рамках размещения было продано краткосрочных облигаций на 60 миллионов и годовых – на 190 миллионов евро.

Интерес к эстонским облигациям значительно превысил предложение: заявок поступило более чем на 1,5 миллиарда евро, или в шесть раз больше предложенного объема.

Лаур отметил, что это связано с тем, что Эстония – одна из немногих стран Балтии, выпускающая такие краткосрочные бумаги.

Предыдущий подобный аукцион состоялся в сентябре прошлого года, тогда средняя доходность составила 3,172% и 2,862% соответственно.

Таким образом, по сравнению с осенью Эстонское государство привлекло средства инвесторов на более выгодных для себя условиях.

По словам Лаура, снижение доходности указывает и на снижение рисков: «Доходность эстонских девятилетних облигаций в сравнении с немецкими аналогами уменьшилась – с 1,00 до 0,75 процентного пункта. Это говорит о росте доверия к Эстонии на долговом рынке».