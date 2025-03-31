Эстония успешно разместила краткосрочные облигации на сумму 250 миллионов евро, однако процент оказался ниже, нежели ожидали участники рынка.
Облигации ⟩ Инвесторы готовились к пиршеству, но ставка оказалась диетической
Как сообщил брокер рынков капитала банка SEB Эрик Лаур, в ходе аукциона были размещены гособлигации сроком на шесть и 12 месяцев.
Средняя доходность составила 2,266% для полугодовых бумаг и 2,22% – для годовых.
В рамках размещения было продано краткосрочных облигаций на 60 миллионов и годовых – на 190 миллионов евро.
Интерес к эстонским облигациям значительно превысил предложение: заявок поступило более чем на 1,5 миллиарда евро, или в шесть раз больше предложенного объема.
Лаур отметил, что это связано с тем, что Эстония – одна из немногих стран Балтии, выпускающая такие краткосрочные бумаги.
Предыдущий подобный аукцион состоялся в сентябре прошлого года, тогда средняя доходность составила 3,172% и 2,862% соответственно.
Таким образом, по сравнению с осенью Эстонское государство привлекло средства инвесторов на более выгодных для себя условиях.
По словам Лаура, снижение доходности указывает и на снижение рисков: «Доходность эстонских девятилетних облигаций в сравнении с немецкими аналогами уменьшилась – с 1,00 до 0,75 процентного пункта. Это говорит о росте доверия к Эстонии на долговом рынке».