Вадим Белобровцев Исход голосования по лишению права голоса определили соцдемы

Подытожим. Именно социал-демократам принадлежала решающая роль в лишении 150 тысяч людей избирательного права, поскольку стоило им хотя бы один раз проявить твердость и остаться при своем мнении, то ничего этого не было бы. И даже 26 марта было еще не поздно проявить характер, вспомнить свои ценности и принципы и проголосовать против, как это сделали центристы. Но вместо этого соцы дважды по ходу дела полностью «переобулись», прогибаясь под давлением и в очередной раз демонстрируя, что крепкий хребет - это не про них. И я не представляю себе, как люди могут в дальнейшем доверять такой политической силе и голосовать за нее на выборах, если сегодня соцы говорят одно, а уже завтра запросто могут начать говорить совершенно другое. И так даже несколько раз подряд. Как можно доверить таким людям защищать свои интересы?..