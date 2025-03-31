26 марта парламент 93 голосами за изменил Конституцию ЭР и отобрал право голоса на муниципальных выборах примерно у 150 тысяч человек, постоянно проживающих в Эстонии. Право, которое было у них более 30 лет. Эти люди не сделали ничего плохого, просто у них оказались «неправильные» паспорта – либо паспорта граждан третьих стран, либо так называемые паспорта неграждан. Депутаты одним махом отрезали всех этих людей от участия в устройстве местной жизни в городах и волостях, где они проживают, просто на основании того, что они не являются гражданами Эстонии. Против проголосовали только семеро депутатов Центристской партии, считающие такое решение абсолютно неуместным для демократического правового государства, пишет депутат Рийгикогу Вадим Белобровцев (Центристская партия).
Вадим Белобровцев ⟩ Исход голосования по лишению права голоса определили соцдемы
Из всех депутатов, голосовавших «за», особую, точнее, определяющую роль сыграли социал-демократы. В процессе рассмотрения изменения Конституции они дважды полностью изменили свое мнение, по сути, изменив своим принципам и ценностям, а, главное, предав интересы жителей Эстонии, которые имели неосторожность на них понадеяться.
Впечатляющее умение переобуваться в прыжке
Вечер 25 марта, за день до голосования, правление Социал-демократической партии собирается на срочное заседание. Реформисты и «Ээсти 200», получившие поддержку двух оппозиционных партий - «Отечества» и EKRE -, хотят лишить права голоса неграждан и граждан третьих стран. Центристы с первого и до последнего дня были против такого шага, но их в парламенте всего семеро из 101. Чтобы проголосовать против и сохранить Конституцию нетронутой, необходимо еще 14 голосов. Ровно столько депутатов в парламенте представляют Социал-демократическую партию.
Еще полгода назад социал-демократы тоже были против лишения права голоса всех упомянутых людей, а лидер соцев Лаури Ляэнеметс, тогда еще глава МВД, говорил, что такой шаг будет угрожать безопасности страны. Увы, в начале ноября 2024 соцы переобулись в прыжке, или, по их собственным словам, «заключили компромисс», перестав отстаивать право голоса граждан третьих стран - «граждан стран-агрессоров», как они их назвали. Но при этом заявили, что не допустят лишения избирательного права серопаспортников.
После того, как 10 марта реформисты выставили социал-демократов из правительства, навесив на них всех собак, они уверенно заговорили, что проголосуют против изменения Конституции, поскольку предлагаемая поправка затрагивает неграждан. «Больше никаких компромиссов», - говорили они в один голос. Это один за другим подчеркивали депутаты Рийгикогу Лаури Ляэнеметс, Яак Ааб, Мадис Каллас, Танель Кийк, Раймонд Кальюлайд и другие.
Однако вечером 25 марта правление социал-демократов голосует за то, чтобы поддержать поправку, меняющую Конституцию, переобувшись во второй раз. На этот раз соцы предают и обладателей серых паспортов, которых невозможно даже назвать гражданами стран-агрессоров - у них вообще нет связи ни с одним государством, кроме Эстонии, выдавшей им эти «паспорта иностранца» вместо своего гражданства. Становится ясно, что социал-демократы в очередной раз прогнулись под давлением и изменили своим принципам. (Вскоре после голосования журналисты напишут, что соцев заботило, в первую, и, по сути, единственную, очередь, как голосование «за» или «против» поправки отразится на рейтинге партии. Право голоса 150 тысяч человек было для них вторичным вопросом…)
Захотел - дал слово, захотел - забрал обратно
В итоге 26 марта парламенту хватает голосов, чтобы лишить 150 тысяч человек, по сути, единственной возможности участвовать в политической жизни своей страны и как-либо влиять на местные процессы. Против этого решения голосуют только семеро центристов. Инициаторы законопроекта вскакивают со своих мест и яростно рукоплещут своему решению. Социал-демократы стоят с потерянными лицами - возможно, понимая, что они только что натворили. Хотя сомневаюсь. Скорее, просто опять просчитывая в уме, как их шаг повлияет на партийный рейтинг.
Буквально чрез несколько минут после голосования, что говорит о заранее спланированной коммуникации, появляются полные напускного трагизма статьи мэра Таллинна Евгения Осиновского и мэра Нарвы Катри Райк о том, как плохо подобное решение и к каким плачевным последствиям оно может привести. А я напомню, что Осиновский - заместитель председателя партии, Райк - член правления. Именно они вместе с остальными членами правления несут полную ответственность за этот шаг и его последствия - как бы они не пытались делать вид, что их это вроде как не касается. Ни тот, ни другая после этого решения Рийгикогу, разумеется, не вышли ни из партии, ни даже из ее правления. Жизнь продолжается.
Подытожим. Именно социал-демократам принадлежала решающая роль в лишении 150 тысяч людей избирательного права, поскольку стоило им хотя бы один раз проявить твердость и остаться при своем мнении, то ничего этого не было бы. И даже 26 марта было еще не поздно проявить характер, вспомнить свои ценности и принципы и проголосовать против, как это сделали центристы. Но вместо этого соцы дважды по ходу дела полностью «переобулись», прогибаясь под давлением и в очередной раз демонстрируя, что крепкий хребет - это не про них. И я не представляю себе, как люди могут в дальнейшем доверять такой политической силе и голосовать за нее на выборах, если сегодня соцы говорят одно, а уже завтра запросто могут начать говорить совершенно другое. И так даже несколько раз подряд. Как можно доверить таким людям защищать свои интересы?..