Аферы, направленные против предприятий не так распространены, как против частных лиц, но суммы, которые мошенники выманивают у компаний, как правило, значительно выше. Специалист банка Luminor по борьбе с мошенничеством Вейко Кийк говорит, что каждый год компании теряют миллионы евро из-за мошенников.
Банк предупреждает: счета, присылающиеся мошенниками, почти не отличаются от настоящих
В Эстонии рассылка поддельных счетов, выставляемых якобы от имени существующего или нового делового партнера, уже давно является растущей тенденцией. «В зависимости от ситуации берется предыдущая переписка и указывается новый номер банковского счёта для оплаты, либо выставляются счета за фиктивную работу, якобы оказанные услуги или инициированную бизнес-сделку», - говорит Кийк.
«Мошенники изобретательны, и создают взятые из обычной практики ситуации для выманивания денег, - говорит специалист по предотвращению мошенничества компании Luminor. - В результате даже самые опытные корпоративные финансовые и генеральные директора могут не заметить "ошибку" с большим ценником, пока не станет слишком поздно».
Случаи показывают, что чем меньше компания, тем меньше внимания она уделяет кибербезопасности, и тем больше вероятность того, что она станет жертвой преступников.
«В случае мошенничества с якобы генеральным и финансовым директором мошенник связывается с сотрудником, имеющим доступ к счетам компании, и просит его быстро перевести деньги на счет, на который обычно деньги не переводятся. Электронное письмо отправляется с домена, схожего с оригинальным, чтобы оно показалось сотруднику знакомым.
«Подпись обычно остаётся пустой или очень похожей на оригинал», - говорит Кийк, описывая типичную ситуацию с псевдоменеджером.
Получив такое письмо, сотрудник может автоматически выполнить просьбу, поскольку сообщение кажется срочным и использует доверие между людьми, работающими в одной компании.
«Всегда стоит проверять, выставлен ли счет за фактически оказанную услугу или за фактически выполненную работу. Если что-то представлено как срочное, стоит проявить осторожность и проверить запрос особенно тщательно. Часто бывает так, что несколько лишних минут проверки могут сэкономить значительную сумму денег», - добавил специалист банка Luminor по борьбе с мошенничеством.
На что следует обратить внимание, чтобы не стать жертвой мошеннических счетов:
- Если клиент или деловой партнер меняет номер счета, эту информацию следует проверить, по возможности, по нескольким каналам. Например, если сообщение пришло по электронной почте, изменение должно быть проверено отдельным телефонным звонком.
- Необходимо регулярно проводить обучение сотрудников, работающих с платежами, чтобы они знали о различных видах мошенничества.
- Переписка с деловыми партнерами не должна вестись в социальных сетях, где часто используются поддельные профили.
- На что следует обратить внимание, чтобы не стать жертвой мошенника, выдающего себя за генерального директора.
- Электронное письмо обычно содержит короткое вступление, объясняющее, что дело очень срочное и конфиденциальное, и его не следует обсуждать с коллегами или начальством.
- В письме сотрудника просят предоставить конфиденциальную информацию или перевести крупную сумму денег на подозрительный номер счета.
- В конце письма подчеркивается конфиденциальность и срочность действий. Кроме того, в письме может быть обещано вознаграждение сотруднику, если он быстро выполнит операцию, следуя полученным инструкциям.
Если Вы уже оплатили фальшивый счет или стали жертвой мошенника, который выдавал себя за директора компании, и в результате потеряли деньги, вам следует немедленно обратиться в банк и полицию. Примеры наиболее распространенных мошенничеств и советы о том, как действовать в таких ситуациях, можно найти на веб-сайте Luminor.