Банк предупреждает: счета, присылающиеся мошенниками, почти не отличаются от настоящих

В Эстонии рассылка поддельных счетов, выставляемых якобы от имени существующего или нового делового партнера, уже давно является растущей тенденцией. «В зависимости от ситуации берется предыдущая переписка и указывается новый номер банковского счёта для оплаты, либо выставляются счета за фиктивную работу, якобы оказанные услуги или инициированную бизнес-сделку», - говорит Кийк.

«Мошенники изобретательны, и создают взятые из обычной практики ситуации для выманивания денег, - говорит специалист по предотвращению мошенничества компании Luminor. - В результате даже самые опытные корпоративные финансовые и генеральные директора могут не заметить "ошибку" с большим ценником, пока не станет слишком поздно».

Случаи показывают, что чем меньше компания, тем меньше внимания она уделяет кибербезопасности, и тем больше вероятность того, что она станет жертвой преступников.

«В случае мошенничества с якобы генеральным и финансовым директором мошенник связывается с сотрудником, имеющим доступ к счетам компании, и просит его быстро перевести деньги на счет, на который обычно деньги не переводятся. Электронное письмо отправляется с домена, схожего с оригинальным, чтобы оно показалось сотруднику знакомым.

«Подпись обычно остаётся пустой или очень похожей на оригинал», - говорит Кийк, описывая типичную ситуацию с псевдоменеджером.

Получив такое письмо, сотрудник может автоматически выполнить просьбу, поскольку сообщение кажется срочным и использует доверие между людьми, работающими в одной компании.