Обвинительный приговор депутату Рийгикогу Керт Кинго (EKRE) и присяжному адвокату Мартину Траату в понедельник вступил в силу, поскольку Госсуд отказался рассматривать жалобы их защиты.
Признанная виновной в мошенничестве Кинго не смогла обжаловать приговор: ей придется покинуть Рийгикогу
Поскольку Госсуд не стал рассматривать жалобы, поданные защитниками Кинго Элизе Альтрофф и Оливером Няэсом и защитником Траата Яаком Сийму, в силу вступил приговор, вынесенный в начале января Таллиннским окружным судом.
Таллиннский окружной суд согласился с решением Харьюского уездного суда о признании Керт Кинго и Мартина Траата виновными в мошенничестве, но уточнил юридическую квалификацию преступлений и подтвердил существенные обстоятельства дела.
Окружной суд отменил решение уездного суда в части квалификации преступления. Окружной суд установил, что мошенничество и пособничество, инкриминируемые подсудимым, не были неоднократными, а в юридическом смысле представляли собой единое непрерывное деяние.
Во всем остальном решение уездного суда осталось без изменений, в том числе и в части наказания. Окружной суд согласился с тем, что условное наказание в виде одного года и девяти месяцев лишения свободы, назначенное Керт Кинго, и условное наказание в виде шести месяцев лишения свободы, назначенное Мартину Траату, были обоснованы.
В обоих случаях приговоры о лишении свободы не будут приведены в исполнение, если обвиняемые не совершат нового преступления в течение испытательного срока. Окружной суд также согласился с оценкой уездного суда о том, что обыск в офисе адвокатского бюро был законным, а полученные по результатам обыска доказательства - допустимыми.
Суд также установил, что у следствия есть право толковать термины «работа депутата Рийгикогу» и «расходы, связанные с работой депутата Рийгикогу» в рамках закона.
В ходе судебного разбирательства было установлено, что расходы, заявленные Керт Кинго, не были связаны с ее работой в Рийгикогу, а касались судебных издержек третьих лиц по гражданскому делу, которое не имело отношения ни к защите репутации Керт Кинго, ни к ее обязанностям как депутата Рийгикогу.
По мнению суда, и Кинго, и Траат понимали, что заявленные затраты на оказание правовой помощи не имеют отношения к работе Рийгикогу. Суд не усмотрел в нарушении запрета ошибки, поскольку прошлые дела и публично обнародованные заявления подтверждали, что предоставление ложной информации при заявлении расходов запрещено и наказуемо. Окружной суд также установил, что в случае с Керт Кинго ошибка не была неизбежной.
Госпрокурор Вахур Верте сказал, что центральный вопрос в этом уголовном деле заключался в том, компенсацию каких затрат депутат Рийгикогу имеет право требовать за счет средств налогоплательщика.
«Прокуратура удовлетворена, что все судебные инстанции заняли одну с прокуратурой точку зрения - компенсации затрат не могут и не должны быть прибавкой к зарплате депутата Рийгикогу. Средства налогоплательщика можно и разрешается использоваться только в связи с исполнением служебных обязанностей депутата Рийгикогу на благо общественности, а не в пользу собственных частных затрат или частных трат своих друзей», - отметил он.
По словам Верте, суды подали четкий сигнал, что злоупотребление средствами налогоплательщика недопустимо и квалифицируется как преступление. «Это решение подчеркивает, что общественными деньгами следует пользоваться честно и ответственно. Неоправданное и нечестное пользование компенсациями не останется безнаказанным», - сказал Верте.