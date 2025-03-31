Признанная виновной в мошенничестве Кинго не смогла обжаловать приговор: ей придется покинуть Рийгикогу

В ходе судебного разбирательства было установлено, что расходы, заявленные Керт Кинго, не были связаны с ее работой в Рийгикогу, а касались судебных издержек третьих лиц по гражданскому делу, которое не имело отношения ни к защите репутации Керт Кинго, ни к ее обязанностям как депутата Рийгикогу.

По мнению суда, и Кинго, и Траат понимали, что заявленные затраты на оказание правовой помощи не имеют отношения к работе Рийгикогу. Суд не усмотрел в нарушении запрета ошибки, поскольку прошлые дела и публично обнародованные заявления подтверждали, что предоставление ложной информации при заявлении расходов запрещено и наказуемо. Окружной суд также установил, что в случае с Керт Кинго ошибка не была неизбежной.

Госпрокурор Вахур Верте сказал, что центральный вопрос в этом уголовном деле заключался в том, компенсацию каких затрат депутат Рийгикогу имеет право требовать за счет средств налогоплательщика.

«Прокуратура удовлетворена, что все судебные инстанции заняли одну с прокуратурой точку зрения - компенсации затрат не могут и не должны быть прибавкой к зарплате депутата Рийгикогу. Средства налогоплательщика можно и разрешается использоваться только в связи с исполнением служебных обязанностей депутата Рийгикогу на благо общественности, а не в пользу собственных частных затрат или частных трат своих друзей», - отметил он.

По словам Верте, суды подали четкий сигнал, что злоупотребление средствами налогоплательщика недопустимо и квалифицируется как преступление. «Это решение подчеркивает, что общественными деньгами следует пользоваться честно и ответственно. Неоправданное и нечестное пользование компенсациями не останется безнаказанным», - сказал Верте.