Майкель Астур подписал эксклюзивный контракт с Evecon Raju, крупнейшей лигой ММА в странах Балтии

По словам Астура, решающим фактором при заключении контракта стал исключительный профессионализм организаторов лиги.

«Evecon Raju - это лига высочайшего уровня, где внимание уделяется каждой мелочи, - говорит Астур. Все - от выхода бойцов на бой до действий охранников - выверено до мелочей. Именно благодаря этому уровню я захотел стать частью этой организации».

Опытный боец считает, что потенциал лиги способен вырасти и выйти далеко за пределы Эстонии.

«Я вижу потенциал Raju в том, чтобы превратиться в топовое событие европейского масштаба. Я еще нигде не чувствовал себя так комфортно и не испытывал такого уважения к бойцам. Именно эта забота и является для меня решающим фактором. Сегодня я могу быть уверен, что у меня есть два боя в год, на которые я могу рассчитывать. Это создает стабильность, которая редко встречается в боевых видах спорта», - сказал Астур.

Представители Evecon Raju гордятся тем, что Майкель Астур выбрал их лигу в качестве партнера для продолжения своей будущей карьеры.