Один из самых известных эстонских бойцов ММА Майкель Астур подписал эксклюзивный контракт с Evecon Raju, крупнейшей лигой ММА в странах Балтии. Согласно договору, следующие три выступления Астура в Эстонии будут проходить исключительно на арене Evecon Raju.
Майкель Астур подписал эксклюзивный контракт с Evecon Raju, крупнейшей лигой ММА в странах Балтии
По словам Астура, решающим фактором при заключении контракта стал исключительный профессионализм организаторов лиги.
«Evecon Raju - это лига высочайшего уровня, где внимание уделяется каждой мелочи, - говорит Астур. Все - от выхода бойцов на бой до действий охранников - выверено до мелочей. Именно благодаря этому уровню я захотел стать частью этой организации».
Опытный боец считает, что потенциал лиги способен вырасти и выйти далеко за пределы Эстонии.
«Я вижу потенциал Raju в том, чтобы превратиться в топовое событие европейского масштаба. Я еще нигде не чувствовал себя так комфортно и не испытывал такого уважения к бойцам. Именно эта забота и является для меня решающим фактором. Сегодня я могу быть уверен, что у меня есть два боя в год, на которые я могу рассчитывать. Это создает стабильность, которая редко встречается в боевых видах спорта», - сказал Астур.
Представители Evecon Raju гордятся тем, что Майкель Астур выбрал их лигу в качестве партнера для продолжения своей будущей карьеры.
«Майкель - боец с большим потенциалом и высокими амбициями, цель которого - стать первым эстонцем, попавшим в высшую мировую лигу UFC. Его харизматичная личность и захватывающий стиль боя - это именно то, что Raju хочет предложить своим фанатам, это позволит поднять уровень ММА на новую высоту, как очень зрелищный и развлекательный вид спорта в Эстонии», - сказал Отть Тыниссаар, исполнительный директор Evecon Raju.
По словам Тыниссаара, тот факт, что Астур - это боец с большим международным опытом в кикбоксинге, также является показательным. «В сотрудничестве с Майкелем и другими будущими участниками мы сможем реализовывать большие планы по развитию и предоставить бойцам наилучшую платформу для того, чтобы они стали по-настоящему успешными», - добавил Тыниссаар.
Следующее мероприятие состоится уже 20 сентября в таллиннском ледовом холле «Тондираба». Главным спонсором лиги является портал спортивных ставок FenixBet.
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ММА, или смешанные боевые искусства, - это спортивное единоборство, сочетающее в себе наиболее зрелищные элементы нескольких контактных видов спорта. Цель бойца - нокаутировать соперника или заставить его сдаться путем применения болевых приемов. Поединки ММА проходят в специальной клетке, огороженной сеткой. Восьмиугольная арена обеспечивает безопасность бойцов и придает спортивному поединку гладиаторский шарм.
Evecon - ведущая Балтийская энергетическая компания, основанная на частном капитале, развивающая энергетический портфель мощностью более 2,7 ГВт и специализирующаяся на девелопменте аккумуляторных, солнечных и ветряных электростанций. В число многочисленных проектов и разработок Evecon входят: крупнейший солнечный парк в Балтии и крупнейший в континентальной Европе парк батарей, который в настоящее время находится в стадии строительства.