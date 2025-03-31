КОЛОНКА СОБОЛЕВА Мастер-класс от президента Финляндии во Флориде: как играть в гольф, не выдавая в себе санитара

У Дональда Трампа и до его публичной ссоры с Владимиром Зеленским в Белом доме имелась репутация вспыльчивого и импульсивного человека, однако именно после 28 февраля ко всем мировым лидерам, вероятно, пришло понимание того, что личные характеристики Трампа становятся фактором, от которого в очень значительной степени будут зависеть все главные процессы в мировой политике.

Стало понятным, что на вес золота должен цениться такой навык, как уметь предсказывать поведение Трампа в той или иной ситуации, и - как уже совсем высший пилотаж - направлять его в выгодную для себя сторону.

Ряд политиков и дипломатов, сталкивавшихся с Трампом во время его первой каденции, стали припоминать, что уже тогда негласным правилом для высоких делегаций было стараться избегать говорить Трампу то, чего он к настоящему моменту может не знать. Потому что в таких случаях он воспринимает это как «умничанье» и озлобляется.

Вероятно, вести себя так стало еще более сложной задачей, чем это было, например, семь лет назад, потому что тогда Трамп все-таки не производил впечатление человека, живущего в альтернативной реальности. Сейчас, однако, Трамп стал с таким энтузиазмом оперировать вопиющим образом недостоверными фактами, что стало ясно, что все прежние поведенческие стратегии при коммуникациях с ним уже не могут быть эффективными.

Новый подход