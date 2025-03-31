КОЛОНКА СОБОЛЕВА Мастер-класс от президента Финляндии во Флориде: как играть в гольф, не выдавая в себе санитара

Дональд Трамп в воскресенье выступил с неожиданным заявлением, что он крайне зол на Владимира Путина, который зачем-то стал оспаривать авторитет Владимира Зеленского, что, по словам Трампа, никак не приближает окончание войны. У журналиста Павла Соболева есть идеи насчет того, кто мог настроить ход мыслей Трампа в таком направлении.
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У Дональда Трампа и до его публичной ссоры с Владимиром Зеленским в Белом доме имелась репутация вспыльчивого и импульсивного человека, однако именно после 28 февраля ко всем мировым лидерам, вероятно, пришло понимание того, что личные характеристики Трампа становятся фактором, от которого в очень значительной степени будут зависеть все главные процессы в мировой политике.
Стало понятным, что на вес золота должен цениться такой навык, как уметь предсказывать поведение Трампа в той или иной ситуации, и - как уже совсем высший пилотаж - направлять его в выгодную для себя сторону.
Ряд политиков и дипломатов, сталкивавшихся с Трампом во время его первой каденции, стали припоминать, что уже тогда негласным правилом для высоких делегаций было стараться избегать говорить Трампу то, чего он к настоящему моменту может не знать. Потому что в таких случаях он воспринимает это как «умничанье» и озлобляется.
Вероятно, вести себя так стало еще более сложной задачей, чем это было, например, семь лет назад, потому что тогда Трамп все-таки не производил впечатление человека, живущего в альтернативной реальности. Сейчас, однако, Трамп стал с таким энтузиазмом оперировать вопиющим образом недостоверными фактами, что стало ясно, что все прежние поведенческие стратегии при коммуникациях с ним уже не могут быть эффективными.
Новый подход
Новая ситуация потребовала ответов на новые вызовы, и какое-то время казалось, что никто не нащупывает новых и таких подходов к Трампу, которые могли бы как-то обуздать его бурную деятельность по растаптыванию того, что еще осталось от «евроатлантической архитектуры безопасности».
В минувшее воскресенье Дональд Трамп, однако, впервые за долгое время произнес в публичном пространстве относительно российско-украинской войны нечто адекватное: он сообщил журналистам, что крайне зол на Владимира Путина за то, что тот оспаривает легитимность президентского статуса Владимира Зеленского, добавил, что это неконструктивно, и констатировал, что если Путин продолжит упорствовать, то он наложит новые и еще более страшные санкции на российскую нефть.
Конечно, даже это разумное заявление оказалось «отделано» и привычным нам всем в последние месяцы Трампом: он тут же заметил, что верит, что Путин образумится и что уже к их совсем скорому следующему разговору они снова прекрасно поладят. И это все не говоря уже о сомнительной серьезности наказания, которым Трамп собирался приструнить Кремль, - очевидно же, что для российской нефтяной отрасли самым сильным гнетом оказываются отнюдь не американские меры.
Тем не менее, такое сильно выбивающееся из «общей линии» высказывание Трампа совсем не обязательно объяснять просто вероятным очередным перепадом населения. Возможно, стоит обратить внимание за то, что всего за сутки до этого Трамп провел время за любимым хобби, и сделал это в компании человека, которого среди западных лидеров можно считать одним из самых убежденных сторонников военной поддержки Киева.
Так почему бы нам с вами не предположить, что президент Финляндии Александр Стубб как раз оказался тем политиком, который нашел дорогу к сердцу Трампа в его нынешней психо-эмоциональной кондиции и научился вызывать к себе если не абсолютное, то очень сильное доверие.
Красивые обертки
Все тяжелее рассказать Трампу про то, что он точно знает, потому что твердо знает Трамп, похоже, уже совсем немногое, но зато есть все возможности преподнести, возможно, и не имеющие для него особенного значения вещи в исключительно привлекательной обертке, вырастив там, где только что могло быть равнодушие, настоящий фетиш.
Александр Стубб ничуть не скрывает, общаясь с журналистами уже за пределами США, что не уставал повторять Трампу, как красиво было бы урегулировать конфликт к 20 апреля и поспеть тем самым не только к Пасхе, но и к трем месяцам Трампова президентства.
Можно только догадываться, какие элоквенционные приемы - скорее всего, опирающиеся на лесть - использовал Стубб, чтобы снова заразить Трампа той идеей, к которой тот уже успел охладеть, но факт остается фактом: разозлившийся на Путина Трамп выглядел в воскресенье взбудораженным вполне позитивной амбицией, и явно был склонен видеть главное препятствие на своем пути к славе миротворца вовсе не в Зеленском.
Конечно, одна только лесть не может быть оружием в такой ювелирной игре, и нет сомнений, что кроме «магии чисел» Стубб инспирировал Дональда Трампа и продажей Вашингтону финских ледоколов, что так сейчас к месту в контексте грандиозных арктических планов Трампа! Ну и, конечно, сам факт готовности Стубба с радостным видом попозировать с Трампом на поле для гольфа, разделив с ним еще и любимый вид досуга, причем в ситуации, когда многие европейские лидеры состроили по отношению к Трампу брезгливую гримасу, вполне мог поспособствовать, чтобы Трамп увидел в финском коллеге настоящего друга.
Ледоколы проторили пути не только во льду
Если все это так, то у Стубба, кажется, получилось провести эту субботу с огромной пользой. В воскресенье в Великобритании он бодро рассказывал о том, что терпение Трампа по отношению к России, похоже, иссякает. Трамп, конечно, не отказывается и от своих старых пластинок, поскольку в понедельник он уже снова злился на предположительно желающего соскочить с «минеральной сделки» Зеленского, но все же не стоит недооценивать тот мастер-класс по высшей дипломатии, который был показан Стуббом в Мар-а-Лаго.
Было бы здорово, чтобы вслед за ним там оказались бы теперь и другие европейские главы государств, и запаслись бы при этом не только своими альтернативами ледоколам, но и приличным количеством времени, чтобы Трамп мог бы показать им даже больше - чем показал Стуббу - своих любимых лунок, рядом с которыми все льющееся в уши ему кажется медом.
Разумеется, не вся европейская политика должна строиться таким образом, и такой клюшечной дипломатии нужны и внутри самой этой политики противовесы. Да, чем больше глупостей говорит Трамп, тем популярней становятся мемы и демотиваторы с его портретом, гласящие что-то вроде «Как управлять миром, не привлекая внимания санитаров», но пусть они часто смотрятся смешно, также они выглядят и грустно, потому что самим по себе таким глумлением никак не отменишь той данности, что в руках Трампа сейчас сосредоточена невероятная власть, позволяющая ему играть в определении «судеб мира» ключевую роль.
Именно по этой причине свободному миру нужны сейчас не только те, кто будет в благих целях манипулировать трамповым эго, подогревая у Трампа ощущение его величия, но и те, кто будет храбро это величие оспаривать. Это примерно тот же формат «работы с клиентом», что предполагает привлечение «плохого копа и хорошего копа», только требующий на такой роли злых и добрых не полицейских, а, скажем так, медбратьев.
Главное тут то, что как бывает и в детективных романах, цель у притворяющихся злыми и добрыми была бы в действительности одной и той же. Ну, в случае Александра Стубба, умащивающего самолюбие Трампа картиной, на которой при нем «хорошеет» не только Америка, но и весь мир, и, допустим, Фридриха Мерца, который собирается вести себя так, как будто Америку еще не открыли, сомнений в их принадлежности к одной команде не возникает.