Премьер-министр Литвы: операция по спасению продолжается

«Извлечение транспортного средства завершено, но спасательная операция продолжается», - сказал премьер-министр после встречи с президентом Гитанасом Науседой. Палуцкас не уточнил характер продолжающихся работ.

Премьер-министр Палуцкас поблагодарил всех, кто помогал в спасательных работах, продолжавшихся 138 часов, включая литовских и американских солдат, а также волонтеров.

After 138 hours of intense, continuous work, the armored vehicle was pulled out of the swamp in Pabradė.



We are immensely grateful to the Lithuanian and U.S. soldiers, our other forces and volunteers who carried out this complex work. We also thank the countries that offered… — Gintautas Paluckas (@g_paluckas) March 31, 2025

Полковник Аушрюс Буйкус, который возглавлял извлечение броневика, сообщил журналистам, что работы по спасению американских солдат были приостановлены до получения подтверждения о продолжении операции.

По его словам, в спасении участвовали около 400 военных и 50 гражданских лиц.

Литовские власти пока не раскрыли, были ли найдены тела четырех американских солдат в извлеченном бронетранспортере M88 Hercules. Ожидается, что сначала будет установлена связь с семьями погибших в США, а затем будет предоставлена новая информация.