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Премьер-министр Литвы: операция по спасению продолжается

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Фото статьи
Фото: Lithuanian Armed Forces

Спасательная операция на литовском полигоне Пабраде продолжается, несмотря на то что американский бронетранспортер уже вытащили из болота, сообщил сегодня литовский премьер-министр Гинтаутас Палуцкас.

«Извлечение транспортного средства завершено, но спасательная операция продолжается», - сказал премьер-министр после встречи с президентом Гитанасом Науседой. Палуцкас не уточнил характер продолжающихся работ.

Премьер-министр Палуцкас поблагодарил всех, кто помогал в спасательных работах, продолжавшихся 138 часов, включая литовских и американских солдат, а также волонтеров.

Полковник Аушрюс Буйкус, который возглавлял извлечение броневика, сообщил журналистам, что работы по спасению американских солдат были приостановлены до получения подтверждения о продолжении операции.

По его словам, в спасении участвовали около 400 военных и 50 гражданских лиц.

Литовские власти пока не раскрыли, были ли найдены тела четырех американских солдат в извлеченном бронетранспортере M88 Hercules. Ожидается, что сначала будет установлена связь с семьями погибших в США, а затем будет предоставлена новая информация.

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