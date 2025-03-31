Каллас призвала администрацию Трампа оказывать большее давление на Путина

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас призвала администрацию американского президента Дональда Трампа усилить давление на президента России Владимира Путина, чтобы добиться завершения развязанной РФ агрессивной войны против Украины.

«Я думаю, что перед Соединенными Штатами также стоит задача оказать большее давление на Россию», - заявила Каллас в понедельник, 31 марта, на встрече с министрами иностранных дел европейских стран в Мадриде, передает агентство dpa.

По мнению главы европейской дипломатии, Москва, прежде всего, должна согласиться на прекращение огня и «сделать шаг вперед».

«Это может заключаться, например, в возвращении депортированных украинских детей и освобождении военнопленных», - добавила она.

Помимо Каи Каллас, в консультациях в Мадриде приняли участие главы министерств иностранных дел Польши, Франции и Испании, а также еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс.

По итогам встречи было запланировано принятие совместного заявления, в котором будут затронуты текущие усилия президента США Трампа по прекращению огня в Украине, пишет dpa.

В свою очередь, Кубилюс призвал к немедленной реализации стратегии европейского перевооружения, недавно представленной Еврокомиссией, отметив, что «простое зачитывание» принятого заявления Путину никак его не остановит.

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