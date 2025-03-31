Фото Опасная находка: в порту обнаружены почти 900 снарядов

Речь идет о боеприпасах времен царской России, предназначенных для военно-морского флота.

Снаряды были обнаружены во время земляных работ в порту Лахесуу.

Оператор экскаватора заметил предметы, похожие на снаряды, в куче грунта, и сообщил об этом начальнику.

Тот, в свою очередь, позвонил в службу экстренной помощи по номеру 112, и вскоре на место прибыли саперы.

В общей сложности на месте было обнаружено 880 снарядов, диаметр которых варьировался от 75 до 152 миллиметров.

Все найденные боеприпасы были транспортированы в Восточную Эстонию, где имеются лучшее саперное оборудование и условия для их уничтожения.

Весной, когда начинаются строительные и земляные работы, увеличивается количество вызовов саперов.

Спасатели напоминают, что взрывные устройства могут иметь самые разные формы и размеры, и трудно оценить их состояние по внешним признакам.

В случае обнаружения подозрительного предмета единственно правильным решением станет звонок в Центр тревоги по номеру 112.

Что делать, если вы нашли подозрительный предмет: