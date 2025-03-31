На прошлой неделе специалисты по разминированию Спасательного департамента получили вызов в порт Лахесуу в Пыхья-Таллинне, где во время земляных работ были обнаружены 880 снарядов.
Фото ⟩ Опасная находка: в порту обнаружены почти 900 снарядов
Речь идет о боеприпасах времен царской России, предназначенных для военно-морского флота.
Снаряды были обнаружены во время земляных работ в порту Лахесуу.
Оператор экскаватора заметил предметы, похожие на снаряды, в куче грунта, и сообщил об этом начальнику.
Тот, в свою очередь, позвонил в службу экстренной помощи по номеру 112, и вскоре на место прибыли саперы.
В общей сложности на месте было обнаружено 880 снарядов, диаметр которых варьировался от 75 до 152 миллиметров.
Все найденные боеприпасы были транспортированы в Восточную Эстонию, где имеются лучшее саперное оборудование и условия для их уничтожения.
Весной, когда начинаются строительные и земляные работы, увеличивается количество вызовов саперов.
Спасатели напоминают, что взрывные устройства могут иметь самые разные формы и размеры, и трудно оценить их состояние по внешним признакам.
В случае обнаружения подозрительного предмета единственно правильным решением станет звонок в Центр тревоги по номеру 112.
Что делать, если вы нашли подозрительный предмет:
- Немедленно сообщите о находке по номеру 112 и следуйте инструкциям.
- Предупредите других людей вблизи от объекта об опасности! Не допускайте никого к найденному предмету.
- Не двигайте и не переносите предмет. Оставьте его на месте.
- Пометьте место находки доступными средствами. По возможности определите координаты с помощью смартфона.
- Не переживайте по поводу того, что вас могут наказать, если после проверки выяснится, что предмет не опасен. Девиз саперов: осторожность никогда не бывает лишней.