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Фото Опасная находка: в порту обнаружены почти 900 снарядов

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На прошлой неделе специалисты по разминированию Спасательного департамента получили вызов в порт Лахесуу в Пыхья-Таллинне, где во время земляных работ были обнаружены 880 снарядов.

Речь идет о боеприпасах времен царской России, предназначенных для военно-морского флота.

Снаряды были обнаружены во время земляных работ в порту Лахесуу.

Оператор экскаватора заметил предметы, похожие на снаряды, в куче грунта, и сообщил об этом начальнику.

Тот, в свою очередь, позвонил в службу экстренной помощи по номеру 112, и вскоре на место прибыли саперы.

В общей сложности на месте было обнаружено 880 снарядов, диаметр которых варьировался от 75 до 152 миллиметров.

Все найденные боеприпасы были транспортированы в Восточную Эстонию, где имеются лучшее саперное оборудование и условия для их уничтожения.

Весной, когда начинаются строительные и земляные работы, увеличивается количество вызовов саперов.

Спасатели напоминают, что взрывные устройства могут иметь самые разные формы и размеры, и трудно оценить их состояние по внешним признакам.

В случае обнаружения подозрительного предмета единственно правильным решением станет звонок в Центр тревоги по номеру 112.

Что делать, если вы нашли подозрительный предмет:

  • Немедленно сообщите о находке по номеру 112 и следуйте инструкциям.
  • Предупредите других людей вблизи от объекта об опасности! Не допускайте никого к найденному предмету.
  • Не двигайте и не переносите предмет. Оставьте его на месте.
  • Пометьте место находки доступными средствами. По возможности определите координаты с помощью смартфона.
  • Не переживайте по поводу того, что вас могут наказать, если после проверки выяснится, что предмет не опасен. Девиз саперов: осторожность никогда не бывает лишней.
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