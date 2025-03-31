Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что президент Украины Владимир Зеленский хочет отказаться от важной сделки по недрам, а президент России Владимир Путин разозлил его своими заявлениями о легитимности Зеленского. Обоим Трамп пригрозил проблемами, добиваясь того, чтобы Москва и Киев сели за стол переговоров.
Трамп «очень зол» и пригрозил Путину «вторичными пошлинами», а Зеленскому – «большими проблемами». Что происходит
«Он [Зеленский] пытается отказаться от сделки по редкоземельным металлам, и если он это сделает, у него будут проблемы, большие, большие проблемы», — сказал Трамп журналистам на борту своего самолета.
«Он хочет стать членом НАТО, но он никогда не станет членом НАТО. Он это понимает», — добавил президент США.
Его угрозы в адрес Зеленского прозвучали после жесткой критики в адрес Путина. Трамп сказал в интервью NBC News, что был «очень зол» и «взбешен» после того, как Путин на прошлой неделе снова поставил под сомнение легитимность Зеленского и предложил ввести временное управление в Украине под эгидой ООН.
«В принципе можно было бы под эгидой ООН с США, европейскими странами, нашими партнерами и друзьями обсудить возможность введения на Украине временного управления. Для того, чтобы провести демократические выборы», — говорил Путин во время общения с моряками-подводниками атомного подводного крейсера «Архангельск».
В ответ Трамп заявил в воскресенье, что он введет «вторичные пошлины» в размере от 25% до 50% для покупателей российской нефти, если почувствует, что Москва блокирует его усилия по прекращению войны в Украине, пишет Reuters.
«Можно сказать, что я был очень зол, взбешен, когда... Путин начал вдаваться в подробности легитимности Зеленского, потому что это не по адресу», — сказал президент США. «Новое руководство [во главе Украины] означает, что у вас долго не будет соглашения», — добавил он.
«Если мы с Россией не сможем договориться о прекращении кровопролития в Украине, и если я посчитаю, что это вина России... Я собираюсь ввести вторичные пошлины на нефть, на всю нефть, поступающую из России», — сказал Трамп.
Как отмечает Reuters, резкие комментарии Трампа о Путине отражают его растущее разочарование отсутствием движения к соглашению о прекращении огня.
После вступления в должность в январе Трамп занял примирительную позицию по отношению к России, однако уже не раз грозил Москве новыми санкциями.
В начале прошлой недели в Саудовской Аравии состоялись российско-американские консультации, по итогам которых Москва и Вашингтон опубликовали схожие заявления о необходимости обеспечить безопасное судоходство в Черном море.
Кремль при этом потребовал отмены санкций с экспорта российского продовольствия и удобрений. Киев выступил против отмены санкций. Этот вопрос остается неурегулированным.
Пригрозив «вторичными санкциями», Трамп, как передал корреспондент Reuters с борта президентского самолета, позже добавил: «Я думаю, мы добиваемся прогресса, шаг за шагом». Он также сказал, что может ввести новые торговые меры в течение месяца.
Представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник заявил, что Москва продолжает «работу с американской стороной»: «Мы работаем над реализацией некоторых идей, связанных с украинским урегулированием. Работа ведется, пока какой-то конкретики, о которой мы должны были бы вам сообщить, нет. Это процесс, растянутый по времени».
Трамп, который провел выходные в своем поместье в Палм-Бич (штат Флорида), сообщил NBC News, что планирует поговорить с Путиным на этой неделе. За последние месяцы у двух лидеров было два публично объявленных телефонных разговора.
Белый дом не уточнял, когда может состояться разговор Трампа с Путиным и поговорит ли президент США с Зеленским. Песков сказал журналистам, что Путин «остается абсолютно открытым к контактам с президентом Трампом, поэтому по мере необходимости их разговор будет весьма оперативно организован».
Трамп, который в одном из комментариев сам призывал к новым выборам в Украине и называл Зеленского «диктатором без выборов», не раз заявлял о хороших отношениях с Путиным.
Резкие комментарии Трампа последовали после встречи и игры в гольф с президентом Финляндии Александром Стуббом в субботу во время его неожиданного визита во Флориду.
Как сообщил офис Стубба, он сказал Трампу, что необходимо установить крайний срок для прекращения огня между Россией и Украиной. Президент Финляндии предложил дату 20 апреля, поскольку к тому времени Трамп будет находиться на посту президента три месяца.
Администрация Трампа подталкивает Киев к принятию соглашения о полезных ископаемых. На прошлой неделе СМИ сообщали, что США представили Киеву обновленный проект соглашения, предусматривающий почти полный контроль США над всеми месторождениями полезных ископаемых Украины без гарантий безопасности для Киева.
Зеленский подтвердил, что Украина получила документ. На пресс-конференции в Париже в четверг он сетовал на то, что условия соглашения по недрам постоянно меняются.
Новый текст соглашения не обнародован официально, но украинские политики и СМИ, а также ведущие западные издания анализируют его по текстам, полученным от своих источников.
Общие оценки — шокированно-отрицательные — в основном совпадают. Одно из самых главных положений соглашения — Украина должна признать ранее оказанную помощь от США как долг, пишет Украинская служба Би-би-си.
«Я бы не хотел, чтобы было ощущение в США, что Украина против в целом. Мы показывали постоянно наши положительные сигналы», — говорил Зеленский.
Уильям Райнш, бывший высокопоставленный чиновник Министерства торговли США, работающий в Центре стратегических и международных исследований, сказал Reuters, что бессистемные угрозы Трампа применить экономические санкции оставляют без ответа многие вопросы — в том числе о том, как американские чиновники могут отслеживать и доказывать, какие страны покупают российскую нефть.
Трамп подготовил почву для воскресных новостей, введя на прошлой неделе пошлину в размере 25% на импорт США из любой страны, покупающей нефть или газ у Венесуэлы. Его интервью NBC позволяет предположить, что он может предпринять аналогичные действия против импорта США из стран, покупающих нефть из России, что может особенно сильно ударить по Китаю и Индии, комментирует Reuters.
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