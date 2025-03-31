Трамп «очень зол» и пригрозил Путину «вторичными пошлинами», а Зеленскому – «большими проблемами». Что происходит

«Он [Зеленский] пытается отказаться от сделки по редкоземельным металлам, и если он это сделает, у него будут проблемы, большие, большие проблемы», — сказал Трамп журналистам на борту своего самолета.

«Он хочет стать членом НАТО, но он никогда не станет членом НАТО. Он это понимает», — добавил президент США.

Его угрозы в адрес Зеленского прозвучали после жесткой критики в адрес Путина. Трамп сказал в интервью NBC News, что был «очень зол» и «взбешен» после того, как Путин на прошлой неделе снова поставил под сомнение легитимность Зеленского и предложил ввести временное управление в Украине под эгидой ООН.

«В принципе можно было бы под эгидой ООН с США, европейскими странами, нашими партнерами и друзьями обсудить возможность введения на Украине временного управления. Для того, чтобы провести демократические выборы», — говорил Путин во время общения с моряками-подводниками атомного подводного крейсера «Архангельск».

В ответ Трамп заявил в воскресенье, что он введет «вторичные пошлины» в размере от 25% до 50% для покупателей российской нефти, если почувствует, что Москва блокирует его усилия по прекращению войны в Украине, пишет Reuters.