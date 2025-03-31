Министерство готово платить миллионы новому подрядчику

Услуги безопасного доступа и идентификации TAAT и HarID, предоставляемые Министерством образования и науки, позволяют студентам, преподавателям, ученым и сотрудникам образовательных и научных учреждений безопасно входить в электронные сервисы с помощью одной учетной записи.

TAAT также предоставляет доступ к международным электронным сервисам для высших учебных заведений и научных учреждений, таким как ресурсы суперкомпьютера CERN и LUMI.

HarID - это сервис управления идентификацией и доступом в эстонской образовательной системе, который упрощает управление учетными записями, снижает риск ошибок и экономит время, обеспечивая безопасную аутентификацию и авторизацию студентов и сотрудников в электронных сервисах.

Для использования необходима работающая система каталогов (например, Google Workspace, OpenLDAP).

При входе в систему пользователь идентифицируется через HarID, и сервис получает подтверждение об успешной аутентификации и, при необходимости, запрашивает дополнительную информацию.

Ожидаемая стоимость контракта составляет три миллиона евро, работы могут быть также профинансированы за счет структурных фондов Европейского союза.

Заявки на участие в тендере принимаются до 13:00 30 апреля. Срок действия контракта - четыре года.