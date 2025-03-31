Землетрясение в Мьянме: число погибших достигло двух тысяч

В Мьянме число погибших в результате разрушительного землетрясения возросло до 2056 человек, еще более 3900 человек ранены.

Об этом сообщила военная хунта Мьянмы в понедельник, 31 марта. В стране объявлен недельный траур.

Спустя три дня после землетрясения надежды найти в живых тех, кто остался под завалами зданий, почти нет, пишет агентство AFP.

Спасательные работы затруднены из-за жаркой погоды: столбик термометра поднимается до отметки 40 градусов.

В городе Мандалай, расположенном недалеко от эпицентра землетрясения, жара ускорила разложение тел погибших, это может затруднить их опознание, отмечает агентство.

ВОЗ объявила высший уровень тревоги

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила наивысший уровень чрезвычайной ситуации в связи с угрозой распространения болезней в стране, охваченной гражданской войной.

ВОЗ срочно требуется 8 миллионов долларов (7,4 миллиона евро) для оказания жизненно важной помощи, предотвращения вспышек болезней и восстановления необходимых медицинских услуг в Мьянме.

Глава военного правительства Мьянмы Мин Аун Хлайн попросил о помощи «каждой страны, каждой организации».

Ранее военные власти страны отказывались от международной помощи, даже в случае крупных стихийных бедствий, отмечает AFP.

Землетрясение затронуло соседние страны

В Мьянме 28 марта произошло несколько мощных землетрясений, магнитуда которых достигала 7,7. Афтершоки ощущались в Таиланде, Китае и Вьетнаме.

В столице Таиланда Бангкоке обрушился 30-этажное недостроенное здание.

Всего в Таиланде из-за землетрясения погибли 19 человек, еще 75 человек до сих пор числятся пропавшими без вести.