Тревожная информация: число сбоев GPS в Литве за год выросло в шесть раз

«Мы получаем информацию о сбоях GPS непосредственно от экипажей воздушных судов. Сравнивая данные 2024 года с 2023 годом, количество таких сообщений увеличилось более чем в 6 раз», – цитирует литовский портал LRT слова руководителя отдела операционной деятельности Oro navigacija Томаса Монтвилы.

По его словам, в 2024 году число нарушений сигнала GPS в Литве превысило 800.

За период с 1 по 17 января 2025 года поступило уже 234 сообщения о сбоях GPS, дополняет картину Монтвила.

В то же время представители Oro navigacija отмечают, что компания не располагает точной информацией о причинах сбоев.

«Причины могут быть различными. Возможно, это действия третьих стран... Но это лишь предположения», – рассуждает Монтвила.

В минувший четверг пассажирский самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Лондона в Вильнюс, не смог приземлиться в Вильнюсе, развернулся и отправился в Варшаву.

Как указывает Томас Монтвила, даже при сбоях в работе GPS у самолета, как правило, есть другие возможности для навигации и посадки.

«Причины, по которым пилоты рейса Ryanair вчера приняли решение лететь в другой аэропорт, может уточнить сама авиакомпания», – полагает он.