Пособников терроризма, антисемитов и экстремистов смогут лишать немецкого паспорта - при наличии второго гражданства. Именно это планируют ХДС/ХСС и СДПГ. Критики указывают на произвольное толкование понятий.
Планы коалиции: можно ли лишать гражданства Германии за антисемитизм?
В ходе коалиционных переговоров между консервативным блоком ХДС/ХСС и СДПГ не раз вспыхивали жаркие споры - иногда вплоть до хлопанья дверьми.
В частности, в рабочей группе, занимающейся вопросами миграции и интеграции, идеи партнеров по переговорам, очевидно, сильно расходились.
Однако теперь есть документ, который должен послужить основой для коалиционного соглашения нового федерального правительства и который оказался в распоряжении DW.
В разделе «Закон о гражданстве» в нем говорится о «приверженности реформе закона о гражданстве».
Далее следует: «Мы проверим конституционность лишения немецкого гражданства пособников терроризма, антисемитов и экстремистов, призывающих к упразднению основ свободного демократического строя, если у них есть другое гражданство».
Представитель социал-демократов Дирк Визе (Dirk Wiese), входящий в рабочую группу «Внутренняя политика, право, миграция и интеграция», попытался преподнести это как успех своей партии.
Визе заявил DW, что СДПГ удалось сохранить возможность двойного гражданства, в то время как ХДС/ХСС хотят ее отменить.
«Мы по-прежнему сохраняем возможность натурализоваться через пять лет. Если вы приедете в страну очень быстро и выучите язык, то через три года», - указал политик.
Однако далекоидущее предложение ХДС/ХСС об аннулировании немецкого паспорта у лиц с двойным гражданством при определенных обстоятельствах встретило сопротивление со стороны СДПГ.
Некоторые социал-демократы опасаются неравного отношения: не станет ли натурализация в конечном итоге просто своеобразным испытательным сроком?
И не окажутся ли обладатели второго паспорта не совсем полноценными гражданами?
Немцы с испытательным сроком?
Политики СДПГ, такие как мэр Бремена Андреас Бовеншульте (Andreas Bovenschulte), уже предупреждали о такой возможности, когда этот пункт появился в предварительном документе перед началом переговоров рабочей группы.
Как заявил Бовеншульте в интервью журналу Der Spiegel, для пяти миллионов человек, живущих в Германии с двумя паспортами, это «действительно большая проблема».
«У них создается впечатление, что их гражданство имеет другую цену, и они чувствуют себя не очень уютно», - указал политик.
Аналогичное чувство испытывает и Абдель (имя изменено). У него немецкий паспорт, родился в Берлине. И он палестинец, его бабушка родилась в Восточном Иерусалиме.
Помимо гражданства ФРГ, у Абделя также есть гражданство Иордании. «Ситуация очень напряженная.
Она может стать неприятной для таких людей, как я», - рассказал он DW, не пожелав, чтобы в статье было напечатано его настоящее имя.
Клара Бюнгер (Clara Bünger), депутатка бундестага от Левой партии, говорит о «гражданстве двух сортов».
«Кому здесь место, а кому здесь места нет? Это именно то, чего не должно быть в миграционном обществе. Нам нужны очень четкие правила и правовая определенность для всех, а также равные права для всех живущих в Германии», - указала политик.
«Террорист» становится «пособником терроризма»
Вообще-то германская конституция предусматривает, что государство не может отбирать гражданство ФРГ. Но есть и исключения.
Так, например, любой человек, присоединившийся к таким группировкам, как «Исламское государство», которое классифицируется в Германии как террористическая организация, в соответствии с действующим законодательством может быть лишен немецкого паспорта - но только в том случае, если у него есть второе гражданство.
Однако в ходе предвыборной кампании ХДС/ХСС неоднократно призывали ужесточить это правило.
В начале января кандидат в канцлеры от ХДС Фридрих Мерц (Friedrich Merz) заявил, что «люди с двойным гражданством, совершившие уголовные преступления», будут высылаться из страны.
А вскоре после этого глава ХСС Маркус Зёдер (Markus Söder) написал в сети X: «Любой, кто призывает к халифату, должен быть лишен двойного гражданства!»
В нынешнем проекте отчетливо просматривается позиция ХДС/ХСС.
В будущем для лишения немецкого паспорта будет достаточно, чтобы тебя признали «пособником терроризма» или «антисемитом».
Но как определять, что стоит за этими понятиями? Антисемитизм сам по себе не является в Германии уголовным преступлением.
Но к таковым относятся, в частности, призывы к разжиганию межнациональной ненависти, под которые подпадают многие антисемитские высказывания, включая отрицание Холокоста.
Помимо уголовного преследования, теперь может возникнуть угроза высылки из страны, которая распространяется только на лиц с двойным гражданством.
Критики указывают, что в этом случае люди, выступающие с антисемитскими высказываниями, но имеющие только немецкий паспорт, оказываются в привилегированном положении.
«Речь идет о маргинализации определенных групп, людей из арабских или мусульманских стран», - говорит Элад Лапидот, профессор гебраистики в Университете Лилля.
Кого считать «антисемитом»?
Он считает, что планы вероятного будущего правительства Германии вызывают беспокойство.
Это связано, в частности, с тем, что бундестаг в своей недавней резолюции подтвердил, что для выяснения, является ли то или иное действие антисемитским, следует использовать определение антисемитизма, разработанное Международным альянсом в память о Холокосте (IHRA).
В нем перечислены одиннадцать примеров антисемитизма, большинство из которых относятся к Израилю. Согласно определению IHRA, актом антисемитизма считается, среди прочего, отрицание права еврейского народа на самоопределение, например, когда Израиль описывается как «расистское образование».
Сторонники IHRA утверждают, что обвинение государства Израиль в апартеиде является антисемитским - в том числе и потому, что оно изображает Израиль как «расистское образование».
Слоган «От реки до моря», за которым обычно следует продолжение «Палестина будет свободной», подразумевает существование палестинского государства от реки Иордан до Средиземного моря (сегодня это территория Израиля) и отрицает право Израиля на существование или, по словам IHRA, «право еврейского народа на самоопределение».
Министерство внутренних дел ФРГ внесло этот лозунг в список запрещенных как «символ террористического движения ХАМАС».
Однако суды неоднократно приходили к выводу, что эта трактовка не однозначна: он также может быть - особенно с добавлением «От реки до моря - мы требуем равенства» («From the River to the Sea - we demand equality») - требованием равных прав для всех людей в регионе.
На критиков определения IHRA, к которым относится и Лапидот, также иногда навешивали ярлык «антисемитов».
«Вы не обязаны разделять эту критику, но формулировать и высказывать ее необходимо для демократии», - говорит Элад Лапидот, соучредитель Ассоциации палестинских и еврейских ученых.
Как лишали немецкого гражданства при нацистском режиме
У ученого есть и личный повод для беспокойства. Он обладает как немецким, так и израильским гражданством.
Часть его семьи родом из Гамбурга. В 1934 году родные Элада смогли бежать в тогдашнюю Палестину, находившуюся под британским мандатом.
Как и у многих немецких евреев, бежавших от нацистов, их немецкое гражданство было аннулировано нацистским государством, как только они стали жить за границей.
«Германия уже однажды создавала граждан второго сорта», - вспоминает Лапидот. В
Федеративной Республике Германия в знак компенсации за эту несправедливость в Основном законе была закреплена возможность повторной натурализации «преследовавшихся нацистским режимом, лишенных немецкого гражданства по политическим, расовым или религиозным причинам», а также и их потомков.
Так, Элад Лапидот, выросший в Израиле, получил немецкое гражданство.
Под влиянием правого популизма?
Исследователь очень обеспокоен большой популярностью ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).
«В то время, когда возрождаются методы и политические взгляды, которые отстаивали фашисты и нацисты в 1930-х годах, представлять антисемитизм как привнесенный арабами, палестинцами и мусульманами, цинично и крайне тревожно» - говорит Лапидот.
Антисемитизм стал «идеологией геноцида» в нацистской Германии, и он никогда не исчезал из немецкого общества, считает Лапидот.
Вплоть до сегодняшнего дня. Представляющая Левую партию Бюнгер убеждена: «Под документом, подготовленным рабочей группой, явно стоит подпись АдГ.
Именно давление со стороны правых сделало возможным такое ужесточение текста». Абдель, регулярно участвующий в пропалестинских демонстрациях, подумывает о том, чтобы добровольно отказаться от своего иорданского паспорта.
Молодой человек, житель Берлина, ни при каких обстоятельствах не хочет терять свое немецкое гражданство. «Я знаю, что я не антисемит, - говорит он. - Лишение меня гражданства было бы не более чем средством подавления свободы слова».
Последнее слово за юристами
Пока неясно, кто в конечном итоге должен решать, является ли человек «антисемитом», которого потенциально можно лишить двойного гражданства.
Уполномоченный правительства Германии по вопросам еврейской жизни и борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн (Felix Klein) в ответ на запрос DW не захотел «в данный момент» комментироватькоалиционный документ, поскольку он все еще находится в стадии проекта.
Однако прежде чем суды смогут рассмотреть вопрос о том, применимо ли обвинение в «поддержке терроризма, антисемитизме или экстремизме» к определенным лицам, этот пункт коалиционного документа должен быть рассмотрен с точки зрения конституционного права.
СДПГ, судя по всему, надеется, что текст не выдержит юридической проверки.
Дирк Визе, член переговорной команды СДПГ, настроен спокойно: «Лично я четко представляю себе, что получится в результате такого пересмотра с юридической точки зрения».
А вот люди, которых потенциально может затронуть это постановление, чувствуют себя не столь уверенно.