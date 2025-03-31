Планы коалиции: можно ли лишать гражданства Германии за антисемитизм?

И не окажутся ли обладатели второго паспорта не совсем полноценными гражданами?

Немцы с испытательным сроком?

Политики СДПГ, такие как мэр Бремена Андреас Бовеншульте (Andreas Bovenschulte), уже предупреждали о такой возможности, когда этот пункт появился в предварительном документе перед началом переговоров рабочей группы.

Как заявил Бовеншульте в интервью журналу Der Spiegel, для пяти миллионов человек, живущих в Германии с двумя паспортами, это «действительно большая проблема».

«У них создается впечатление, что их гражданство имеет другую цену, и они чувствуют себя не очень уютно», - указал политик.

Аналогичное чувство испытывает и Абдель (имя изменено). У него немецкий паспорт, родился в Берлине. И он палестинец, его бабушка родилась в Восточном Иерусалиме.

Помимо гражданства ФРГ, у Абделя также есть гражданство Иордании. «Ситуация очень напряженная.

Она может стать неприятной для таких людей, как я», - рассказал он DW, не пожелав, чтобы в статье было напечатано его настоящее имя.

Клара Бюнгер (Clara Bünger), депутатка бундестага от Левой партии, говорит о «гражданстве двух сортов».

«Кому здесь место, а кому здесь места нет? Это именно то, чего не должно быть в миграционном обществе. Нам нужны очень четкие правила и правовая определенность для всех, а также равные права для всех живущих в Германии», - указала политик.

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