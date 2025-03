Планы коалиции: можно ли лишать гражданства Германии за антисемитизм?

Кого считать «антисемитом»?

Однако суды неоднократно приходили к выводу, что эта трактовка не однозначна: он также может быть - особенно с добавлением «От реки до моря - мы требуем равенства» («From the River to the Sea - we demand equality») - требованием равных прав для всех людей в регионе.