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Попытка изъять деньги криптобизнесмена в пользу государства не увенчалась успехом

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Сергей Потапенко.
Сергей Потапенко. Фото: Taavi Sepp

Бюро по борьбе с отмыванием денег (RAB) пыталось изъять 20 373 евро с банковского счета криптопредпринимателя Сергея Потапенко, обвиняемого в нескольких преступлениях, в пользу государства, однако Госссуд не дал на это разрешения.

Коллеги Госсуда по административным делам в своем решении в понедельник разъяснила, на каких условиях Бюро по борьбе с отмыванием денег может в рамках административного производства изъять имущество обвиняемого в пользу государства, не дожидаясь вынесения приговора в уголовном процессе.

RAB имеет право наложить судебное ограничение на счет до одного года в случае подозрения на отмывание денег.

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