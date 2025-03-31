Попытка изъять деньги криптобизнесмена в пользу государства не увенчалась успехом

Коллеги Госсуда по административным делам в своем решении в понедельник разъяснила, на каких условиях Бюро по борьбе с отмыванием денег может в рамках административного производства изъять имущество обвиняемого в пользу государства, не дожидаясь вынесения приговора в уголовном процессе.