Ryanair с апреля по октябрь отменяет полеты из Таллинна в несколько аэропортов

В то же время из маршрутной карты временно будут удалены только четыре маршрута: в Биллунн можно долететь с airBaltic, а в миланский аэропорт «Мальпенса» будут летать как Ryanair, так и airBaltic. По сравнению с прошлым годом количество направлений существенно не изменится: вместо 50 маршрутов в прошлом году этим летом рейсы будут осуществляться по 49 направлениям.

Авиакомпания Ryanair значительно сократила количество маршрутов в Австрии, Германии, Франции, Испании, Дании и Италии на летний сезон 2025 года, обвинив правительства этих стран в повышении сборов, связанных с авиаперевозками. Ryanair также сообщила о проблемах с доступностью самолетов во второй половине прошлого года, что привело к закрытию базы в Биллунне и сокращению количества самолетов в Бергамо на четыре.

Авиакомпания Ryanair знала о введении сбора за безопасность в размере 3 евро в Таллиннском аэропорту в сентябре 2024 года и, несмотря на это, подтвердила летнее расписание полетов с 11 маршрутами. .

По предварительным данным, Таллиннский аэропорт оценивает последствия отмены рейсов Ryanair как незначительные. Ryanair продолжит летать в Барселону, Берлин, Дублин, Лондон (Станстед), Милан (Мальпенса) и Стокгольм. - Этим летом из Таллинна будет много вариантов полетов, так как в летний сезон можно будет летать по 49 направлениям — по сравнению с прошлым годом выбор уменьшился всего на одно направление.