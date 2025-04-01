Вт, 1.04.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи

Арестован предприниматель из списка Forbes, запрещена реклама в Instagram, но мировые бренды всё равно возвращаются. Обзор событий в РФ (4)

Copy
Москва.
Москва. Фото: YURI KOCHETKOV

По подозрению в мошенничестве арестован основатель продовольственного холдинга «Русагро» и главный спонсор лучшей IB-школы в мире «Летово» Вадим Мошкович - это первый случай задержания миллиардера из списка Forbes с начала войны в Украине. Госдума запретила рекламу в «недружественных соцсетях» - прежде всего, в Instagram. Итальянский производитель бытовой техники Ariston Group заявил о готовности вернуться в Россию, а еще несколько мировых брендов, публично не объявляя о своих намерениях, начали активные подготовительные действия. Об этом и не только в своем обзоре событий за неделю в РФ пишет российский историк и журналист Сергей Чернышов.

Задержан Владимир Мошкович - один из наиболее известных российских миллиардеров, который многие годы был символом удачного сочетания деловой хватки и внимания к большим социально значимым проблемам. Журнал Forbes оценивает состояние Мошковича в 2,7 млрд долларов, в 2024 году он попал на 55 строчку рейтинга издания 125 миллиардеров России. Как утверждают российские СМИ, это первый за последние три года случай задержания предпринимателя такого уровня в России.

Ничего не помогло

Мошкович известен по двум причинам. Во-первых, он создатель огромного продовольственного холдинга «Русагро», в котором сегодня работают более 23 тысяч человек. Главные активы холдинга - это предприятия по производству подсолнечного масла, свинины и сахара.

Владимир Мошкович.
Владимир Мошкович. Фото: YURI KOCHETKOV

Во-вторых, Мошкович был основателем и главным спонсором школы «Летово», которая открылась в 2017 году, первый выпуск произвела в 2021-м, а уже в 2022 возглавила мировой рейтинг школ, работающих по системе «международного бакалавриата» (IB-школы), считающегося одной из самых престижных образовательных моделей.

«Летово» действительно стала одной из лучших российских школ. Базовая стоимость образования в школе составляет около двух миллионов рублей (или около 20 тысяч евро) в год, однако 80% учащихся получают стипендии. Собственно, это и происходит на деньги Мошковича, который пожертвовал школе 150 миллионов долларов - вдобавок к 50 миллионам, потраченным на само строительство и оснащение здания.

Мошковичу вменяют мошенничество и злоупотребление полномочиями. Дело возбуждено по заявлению бывших собственников холдинга «Солнечные продукты» (выпускает майонез и подсолнечное масло), который вошел в «Росагро» в 2018 году. Заявлено, что Мошкович не выполнил все обязательства перед бывшими владельцами, а сама сделка была проведена под давлением.

Защита просила отпустить Мошковича под рекордный для России залог в один миллиард рублей (десять миллионов евро), однако суд отказал в этой просьбе, мотивировав свое решение тем, что у него есть гражданство Гренады, а также сын, постоянно проживающий в Великобритании (ну, еще бы).

Словом, не помогло ничего - ни статус, ни траты на благое дело, ни состояние. В России так - массовых репрессий нет, но если уж сажают, то громко и показательно. Чтобы другие боялись.

Чтобы никто не вредил России

Госдума приняла законопроект, запрещающий рекламу «на информационных ресурсах, признанных в РФ нежелательными», а также на запрещенных и экстремистских сайтах. Речь, конечно же, не о сайтах штабов Навального или «Радио Свободы», а про Instagram и Facebook, которые еще три года назад были признаны «экстремистскими организациями» и запрещены на территории РФ.

Впрочем, после первого шока жизнь в российском сегменте этих соцсетей довольно быстро восстановилась. В том числе коммерческая жизнь. Например, бывшая ведущая «Дома-2», певица и блогер Ольга Бузова за один рекламный пост в своем Instagram сегодня просит около 800 тысяч рублей (восемь тысяч евро), за сторис - 2,5 тысячи евро.

Ранее в России уже запретили рекламу на «информационных ресурсах» - иностранных агентах: прежде всего, конечно же, на раскрученных Youtube-каналах с миллионами подписчиков. Поэтому запрет рекламы во вроде бы давно запрещенных соцсетях был, наверное, лишь вопросом времени.

Однако он всё равно был обставлен с максимальной торжественностью. Депутаты говорили о защите страны от иностранного влияния, об «откровенно недружественной политике по отношению к нашей стране», о финансировании «тех, кто намеренно вредит нашей стране». О перекрытии «одного из источников дохода для владельцев запрещенных информационных ресурсов». Нарушителям грозит штраф до 500 тысяч рублей (пять тысяч евро) для юридических лиц.

Логотип Istagram.
Логотип Istagram. Фото: MATTHIAS BALK

Пострадают от этого закона, конечно же, не иностранные враги России, а многие тысячи самых обычных блогеров по всей стране, рекламирующие за пару десятков тысяч рублей какие-нибудь кремы или одежду местных брендов. Но чего не сделаешь ради красивых слов о защите страны с трибуны парламента.

Бренды возвращаются в Россию

Первый европейский бренд официально заявил о возвращении в Россию. Им стал итальянский производитель бытовой техники Ariston Group. Пикантность ситуации с возвращением Ariston в Россию добавляет тот факт, что активы компании в России фактически национализировали, однако 26 марта этого года Владимир Путин отменил это решение. «Мы очень довольны решением российских властей», - заявили в Ariston, и анонсировали свой скорый возврат в страну.

И не только они. По данным The Korea Times, корейские компании тоже готовы полностью восстановить свое присутствие на российском рынке сразу после отмены санкций. Но это - официально. Неофициально они уже практически вернулись в страну. Например, в России возобновили свою работу заводы LG - в 2024 году российская «дочка» компании показала выручку в 41 миллиард рублей. Hyundai Electric примет участие в московской выставке «Электро 2025» в апреле, а ее дочерние компании (включая производителей автомобилей) недавно вновь разместили вакансии на российском рынке.

Завод Hyundai. Снимок иллюстративный.
Завод Hyundai. Снимок иллюстративный. Фото: Russ Bynum

Надо полагать, что дело тут не только в повышенных ожиданиях от миротворческой миссии Трампа, но и в прагматичной (кто-то скажет - циничной) бизнес-логике. Все эти компании наверняка легко могли бы отказаться от бизнеса в России, который занимает в их портфеле в лучшем случае несколько процентов, но морализаторство среди предпринимателей никогда не было в особенной чести. А сегодня, когда все ждут перемирия и новой дележки российского рынка, и подавно.

Комментарии (4)
Copy

Ключевые слова

Наверх