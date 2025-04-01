Защита просила отпустить Мошковича под рекордный для России залог в один миллиард рублей (десять миллионов евро), однако суд отказал в этой просьбе, мотивировав свое решение тем, что у него есть гражданство Гренады, а также сын, постоянно проживающий в Великобритании (ну, еще бы).

Словом, не помогло ничего - ни статус, ни траты на благое дело, ни состояние. В России так - массовых репрессий нет, но если уж сажают, то громко и показательно. Чтобы другие боялись.

Чтобы никто не вредил России

Госдума приняла законопроект, запрещающий рекламу «на информационных ресурсах, признанных в РФ нежелательными», а также на запрещенных и экстремистских сайтах. Речь, конечно же, не о сайтах штабов Навального или «Радио Свободы», а про Instagram и Facebook, которые еще три года назад были признаны «экстремистскими организациями» и запрещены на территории РФ.

Впрочем, после первого шока жизнь в российском сегменте этих соцсетей довольно быстро восстановилась. В том числе коммерческая жизнь. Например, бывшая ведущая «Дома-2», певица и блогер Ольга Бузова за один рекламный пост в своем Instagram сегодня просит около 800 тысяч рублей (восемь тысяч евро), за сторис - 2,5 тысячи евро.