По подозрению в мошенничестве арестован основатель продовольственного холдинга «Русагро» и главный спонсор лучшей IB-школы в мире «Летово» Вадим Мошкович - это первый случай задержания миллиардера из списка Forbes с начала войны в Украине. Госдума запретила рекламу в «недружественных соцсетях» - прежде всего, в Instagram. Итальянский производитель бытовой техники Ariston Group заявил о готовности вернуться в Россию, а еще несколько мировых брендов, публично не объявляя о своих намерениях, начали активные подготовительные действия. Об этом и не только в своем обзоре событий за неделю в РФ пишет российский историк и журналист Сергей Чернышов.
Арестован предприниматель из списка Forbes, запрещена реклама в Instagram, но мировые бренды всё равно возвращаются. Обзор событий в РФ (4)
Задержан Владимир Мошкович - один из наиболее известных российских миллиардеров, который многие годы был символом удачного сочетания деловой хватки и внимания к большим социально значимым проблемам. Журнал Forbes оценивает состояние Мошковича в 2,7 млрд долларов, в 2024 году он попал на 55 строчку рейтинга издания 125 миллиардеров России. Как утверждают российские СМИ, это первый за последние три года случай задержания предпринимателя такого уровня в России.
Ничего не помогло
Мошкович известен по двум причинам. Во-первых, он создатель огромного продовольственного холдинга «Русагро», в котором сегодня работают более 23 тысяч человек. Главные активы холдинга - это предприятия по производству подсолнечного масла, свинины и сахара.
Во-вторых, Мошкович был основателем и главным спонсором школы «Летово», которая открылась в 2017 году, первый выпуск произвела в 2021-м, а уже в 2022 возглавила мировой рейтинг школ, работающих по системе «международного бакалавриата» (IB-школы), считающегося одной из самых престижных образовательных моделей.
«Летово» действительно стала одной из лучших российских школ. Базовая стоимость образования в школе составляет около двух миллионов рублей (или около 20 тысяч евро) в год, однако 80% учащихся получают стипендии. Собственно, это и происходит на деньги Мошковича, который пожертвовал школе 150 миллионов долларов - вдобавок к 50 миллионам, потраченным на само строительство и оснащение здания.
Мошковичу вменяют мошенничество и злоупотребление полномочиями. Дело возбуждено по заявлению бывших собственников холдинга «Солнечные продукты» (выпускает майонез и подсолнечное масло), который вошел в «Росагро» в 2018 году. Заявлено, что Мошкович не выполнил все обязательства перед бывшими владельцами, а сама сделка была проведена под давлением.
Защита просила отпустить Мошковича под рекордный для России залог в один миллиард рублей (десять миллионов евро), однако суд отказал в этой просьбе, мотивировав свое решение тем, что у него есть гражданство Гренады, а также сын, постоянно проживающий в Великобритании (ну, еще бы).
Словом, не помогло ничего - ни статус, ни траты на благое дело, ни состояние. В России так - массовых репрессий нет, но если уж сажают, то громко и показательно. Чтобы другие боялись.
Чтобы никто не вредил России
Госдума приняла законопроект, запрещающий рекламу «на информационных ресурсах, признанных в РФ нежелательными», а также на запрещенных и экстремистских сайтах. Речь, конечно же, не о сайтах штабов Навального или «Радио Свободы», а про Instagram и Facebook, которые еще три года назад были признаны «экстремистскими организациями» и запрещены на территории РФ.
Впрочем, после первого шока жизнь в российском сегменте этих соцсетей довольно быстро восстановилась. В том числе коммерческая жизнь. Например, бывшая ведущая «Дома-2», певица и блогер Ольга Бузова за один рекламный пост в своем Instagram сегодня просит около 800 тысяч рублей (восемь тысяч евро), за сторис - 2,5 тысячи евро.
Ранее в России уже запретили рекламу на «информационных ресурсах» - иностранных агентах: прежде всего, конечно же, на раскрученных Youtube-каналах с миллионами подписчиков. Поэтому запрет рекламы во вроде бы давно запрещенных соцсетях был, наверное, лишь вопросом времени.
Однако он всё равно был обставлен с максимальной торжественностью. Депутаты говорили о защите страны от иностранного влияния, об «откровенно недружественной политике по отношению к нашей стране», о финансировании «тех, кто намеренно вредит нашей стране». О перекрытии «одного из источников дохода для владельцев запрещенных информационных ресурсов». Нарушителям грозит штраф до 500 тысяч рублей (пять тысяч евро) для юридических лиц.
Пострадают от этого закона, конечно же, не иностранные враги России, а многие тысячи самых обычных блогеров по всей стране, рекламирующие за пару десятков тысяч рублей какие-нибудь кремы или одежду местных брендов. Но чего не сделаешь ради красивых слов о защите страны с трибуны парламента.
Бренды возвращаются в Россию
Первый европейский бренд официально заявил о возвращении в Россию. Им стал итальянский производитель бытовой техники Ariston Group. Пикантность ситуации с возвращением Ariston в Россию добавляет тот факт, что активы компании в России фактически национализировали, однако 26 марта этого года Владимир Путин отменил это решение. «Мы очень довольны решением российских властей», - заявили в Ariston, и анонсировали свой скорый возврат в страну.
И не только они. По данным The Korea Times, корейские компании тоже готовы полностью восстановить свое присутствие на российском рынке сразу после отмены санкций. Но это - официально. Неофициально они уже практически вернулись в страну. Например, в России возобновили свою работу заводы LG - в 2024 году российская «дочка» компании показала выручку в 41 миллиард рублей. Hyundai Electric примет участие в московской выставке «Электро 2025» в апреле, а ее дочерние компании (включая производителей автомобилей) недавно вновь разместили вакансии на российском рынке.
Надо полагать, что дело тут не только в повышенных ожиданиях от миротворческой миссии Трампа, но и в прагматичной (кто-то скажет - циничной) бизнес-логике. Все эти компании наверняка легко могли бы отказаться от бизнеса в России, который занимает в их портфеле в лучшем случае несколько процентов, но морализаторство среди предпринимателей никогда не было в особенной чести. А сегодня, когда все ждут перемирия и новой дележки российского рынка, и подавно.