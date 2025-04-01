Видео Голландские пилоты, базирующиеся в Эмари, реагируют на сигнал тревоги за считаные секунды

Для пилотов истребителей F-35 Королевских ВВС Нидерландов, базирующихся в Эмари с декабря прошлого года, наступило напряженное время. Голландцам пришлось 12 раз вылетать из-за нарушения российскими военными самолетами международных правил полетов. Всего было идентифицировано 22 российских самолета.