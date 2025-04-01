Военнослужащие ВВС Нидерландов, завершающие осуществляемую на ротационной основе миссию по патрулированию воздушного пространства НАТО в Эмари, продемонстрировали, как быстро они реагируют на воздушную тревогу.
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Видео ⟩ Голландские пилоты, базирующиеся в Эмари, реагируют на сигнал тревоги за считаные секунды
Для пилотов истребителей F-35 Королевских ВВС Нидерландов, базирующихся в Эмари с декабря прошлого года, наступило напряженное время. Голландцам пришлось 12 раз вылетать из-за нарушения российскими военными самолетами международных правил полетов. Всего было идентифицировано 22 российских самолета.