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АНАЛИЗ Эстонская политика зашла в тупик

Перевод: Павел Соболев
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Премьер-министр Кристен Михал и министр иностранных дел Маргус Цахкна сохранили свои посты и после изменения состава правящей коалиции, повлекшего ремонт правительства.
Премьер-министр Кристен Михал и министр иностранных дел Маргус Цахкна сохранили свои посты и после изменения состава правящей коалиции, повлекшего ремонт правительства. Фото: Mihkel Maripuu

На прошлой неделе в Эстонии пришло к власти уже пятое за последние четыре года правительство.

Три из них - два под руководством реформиста Кристена Михала и последний вариант правительства тоже реформистки Каи Каллас - были основаны на довольно схожей политической теории. А именно: мы принимаем болезненные, непопулярные, суровые - можно прибавлять разные прилагательные - решения, терпим критику, падение рейтинга, но потом наступит новый экономический рост, снизится инфляция, мы привыкнем к новой ситуации (например, повышению налогов) и в итоге пойдем на следующие выборы уже на новой волне.

И Михал, и Каллас, равно как и Маргус Цахкна («Ээсти 200»), Кристина Каллас («Ээсти 200») и Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия) поддерживали такую ​​теорию в несколько разных вариациях и с небольшими различиями. Однако уже два года как это не приносило успеха. Теперь мы переходим к другому испытанию. Не то чтобы такая политическая теория обязательно была ошибочной, но убежденность в ней снизилась, а ощущение тупика возросло.

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