Для подписчиков
АНАЛИЗ ⟩ Эстонская политика зашла в тупик
Три из них - два под руководством реформиста Кристена Михала и последний вариант правительства тоже реформистки Каи Каллас - были основаны на довольно схожей политической теории. А именно: мы принимаем болезненные, непопулярные, суровые - можно прибавлять разные прилагательные - решения, терпим критику, падение рейтинга, но потом наступит новый экономический рост, снизится инфляция, мы привыкнем к новой ситуации (например, повышению налогов) и в итоге пойдем на следующие выборы уже на новой волне.