АНАЛИЗ Эстонская политика зашла в тупик

Три из них - два под руководством реформиста Кристена Михала и последний вариант правительства тоже реформистки Каи Каллас - были основаны на довольно схожей политической теории. А именно: мы принимаем болезненные, непопулярные, суровые - можно прибавлять разные прилагательные - решения, терпим критику, падение рейтинга, но потом наступит новый экономический рост, снизится инфляция, мы привыкнем к новой ситуации (например, повышению налогов) и в итоге пойдем на следующие выборы уже на новой волне.

И Михал, и Каллас, равно как и Маргус Цахкна («Ээсти 200»), Кристина Каллас («Ээсти 200») и Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия) поддерживали такую ​​теорию в несколько разных вариациях и с небольшими различиями. Однако уже два года как это не приносило успеха. Теперь мы переходим к другому испытанию. Не то чтобы такая политическая теория обязательно была ошибочной, но убежденность в ней снизилась, а ощущение тупика возросло.