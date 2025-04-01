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Рост цен в Эстонии замедлился

Редактор: rus.postimees.ee
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Ценники в магазине.
Ценники в магазине. Фото: Margus Ansu / Postimees

Согласно предварительной оценке Департамента статистики, в марте 2025 года гармонизированный индекс потребительских цен снизился по сравнению с февралем на 0,3% и по сравнению с мартом прошлого года повысился на 4,3%.

По словам руководителя группы статистики потребительских цен Департамента статистики Лаури Вески, предварительные данные по гармонизированному индексу потребительских цен указывают на то, что по сравнению с мартом прошлого года цены почти всех категорий товаров и услуг выросли.

«Единственным исключением снова стали одежда и обувь, которые были на 3,6% дешевле», - отметил Вески.

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