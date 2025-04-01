Согласно предварительной оценке Департамента статистики, в марте 2025 года гармонизированный индекс потребительских цен снизился по сравнению с февралем на 0,3% и по сравнению с мартом прошлого года повысился на 4,3%.
Рост цен в Эстонии замедлился
По словам руководителя группы статистики потребительских цен Департамента статистики Лаури Вески, предварительные данные по гармонизированному индексу потребительских цен указывают на то, что по сравнению с мартом прошлого года цены почти всех категорий товаров и услуг выросли.
«Единственным исключением снова стали одежда и обувь, которые были на 3,6% дешевле», - отметил Вески.