Вт, 1.04.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

На окраине Таллинна вырастут мощные ветряные парки

Перевод: Павел Соболев
Copy
Парк ветряков.
Парк ветряков. Фото: Mihkel Maripuu/Postimees/Scanpix Baltics

Эстония взяла на себя обязательство перейти на возобновляемую энергетику к 2030 году. Поскольку времени осталось очень мало, а планы, начатые в сельской местности, продолжают затягиваться из-за противодействия местных жителей, отчего Эстонии грозят штрафы на миллиарды евро, правительство решило ускорить процесс, построив ветряные электростанции там, где потребление электроэнергии является самым высоким.

В качестве подходящих мест выбрана территория вокруг столичного карьера Мяннику и земли заброшенного аэродрома Раади в Тарту.

Преимущество предлагаемого плана в том, что, поскольку это индустриальный ландшафт, нет необходимости проводить экологические исследования, нет необходимости вырубать лес и строить километры новых дорог через лесные массивы, а также можно существенно сэкономить на линиях электропередачи, по которым произведенная электроэнергия доходит до потребителей.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх