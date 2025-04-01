На окраине Таллинна вырастут мощные ветряные парки

Преимущество предлагаемого плана в том, что, поскольку это индустриальный ландшафт, нет необходимости проводить экологические исследования, нет необходимости вырубать лес и строить километры новых дорог через лесные массивы, а также можно существенно сэкономить на линиях электропередачи, по которым произведенная электроэнергия доходит до потребителей.