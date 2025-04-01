Эстония взяла на себя обязательство перейти на возобновляемую энергетику к 2030 году. Поскольку времени осталось очень мало, а планы, начатые в сельской местности, продолжают затягиваться из-за противодействия местных жителей, отчего Эстонии грозят штрафы на миллиарды евро, правительство решило ускорить процесс, построив ветряные электростанции там, где потребление электроэнергии является самым высоким.
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На окраине Таллинна вырастут мощные ветряные парки
В качестве подходящих мест выбрана территория вокруг столичного карьера Мяннику и земли заброшенного аэродрома Раади в Тарту.