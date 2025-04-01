Видео Установивший мировой рекорд спортсмен пережил потрясающие эмоции: у меня до сих пор мурашки по коже

На глазах родной публики 25-летний прыгун с трамплина во втором раунде проходящих в Планице соревнований совершил полет на 254,5 метра – это новый мировой рекорд. Предыдущий рекорд – на метр короче – принадлежал Штефану Крафту с 2017 года.

Правда, этот прыжок не принес Превцу победы. По итогам двух раундов он набрал 475 очков, уступив соотечественнику Анже Ланишеку, который набрал на 7,1 балла больше. Однако нового рекордсмена это нисколько не огорчило.

«Это было невероятно. Совершенно невообразимо. Я знал, что занял хорошую позицию в полете, и после этого мог делать что угодно. До сих пор мурашки по коже, – признался Превц в интервью Viaplay, отметив, что пережил очень необычные эмоции. - Я чувствовал, будто читаю книгу или смотрю фильм. Будто наблюдаю за персонажем, который устанавливает рекорды. Это было потрясающе».

Полет на лыжах у Превцев в крови. Брат Домена – Петер – в 2015 году стал первым, кто преодолел отметку в 250 метров. А их сестра Ника всего несколько недель назад установила женский рекорд, улетев на 236 метров.

Помимо мирового рекорда, Превц может занести в актив и в целом успешный сезон. С максимальной в карьере суммой очков – 776 – он уверенно завершил Кубок мира. На чемпионате мира он также завоевал золото на большом трамплине в индивидуальном зачете, командное золото и серебро в смешанной команде.

Ранее Превц ни разу не поднимался на пьедестал на крупных чемпионатах.

Slovenian Domen Prevc broke the FIS Sky Jumping record at 254.5 m! He did it in front of his home crowd at Planica in #Slovenia! Unbelievable to watch pic.twitter.com/aONQcIUatV — SLO HOOPS FAN 🇸🇮 (@SloHoopsFan) March 30, 2025